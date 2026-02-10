P.T. Anderson y Jonny Greenwood (Radiohead) exigen eliminar la música de El hilo invisible del documental Melania Trump - UNIVERSAL/CONTACTO

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

Paul Thomas Anderson y Jonny Greenwood, el director y compositor de El hilo invisible, respectivamente, han denunciado el uso de la música de la cinta de 2017 en el controvertido documental de Melania Trump. El cineasta y compositor han exigido su eliminación alegando un "incumplimiento del acuerdo con el compositor".

"Hemos tenido conocimiento de que una pieza musical de El hilo invisible ha sido utilizada en el documental Melania", expusieron Anderson y Greenwood en un comunicado, según recoge Variety. "Aunque Jonny Greenwood, componente del grupo Radohead, no es el propietario de los derechos de autor de la banda sonora, Universal no consultó a Jonny sobre este uso por parte de terceros, lo que supone un incumplimiento de su contrato como compositor. Como resultado, Jonny y Paul Thomas Anderson han solicitado que se elimine del documental", continúa el texto.

Dirigido por Brett Ratner, Melania explora el mundo de la primera dama de Estados Unidos, ofreciendo su visión de los días previos a la investidura presidencial de 2025. A pesar de su mala recepción entre los críticos, que la han calificado de aburrida y poco reveladora, la cinta lleva recaudados 13 millones de dólares en taquilla, una cifra que, aunque insuficiente para recuperar el presupuesto, resulta elevada para tratarse de un documental.

Por otro lado, cabe decir que Amazon MGM pagó 40 millones de dólares por los derechos de streaming de la película y luego otros 35 millones para promocionarla en cines, sumas sin precedentes para un documental de este tipo. Debido a esto, se especula que el largometraje sea un intento del estudio de congraciarse con la actual administración estadounidense.

Según señala The Guardian, Trump ha estado ayudando a Ratner a regresar a la industria después de las acusaciones por conducta sexual inapropiada que recibiera en el marco del #MeToo, por ejemplo, influyendo en la financiación de Hora Punta 4 por parte de Paramount Skydance.