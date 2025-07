El problemático actor de Reservoir Dogs que intentó pegar a Michael Madsen

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

Michael Madsen falleció el pasado 3 de julio. Uno de sus papeles más recordados fue el del Señor Rubio en Reservoir Dogs, el debut cinematográfico de Quentin Tarantino. En el icónico filme, el actor compartió planos con Lawrence Tierney, con quien tuvo un encontronazo durante el rodaje.

Tierney tenía problemas con el alcohol y una reputación de comenzar peleas de bar dondequiera que iba. De hecho, incluso fue apuñalado durante una de esas trifulcas en 1973. Cuando Tarantino eligió al actor para el papel del mafioso Joe Cabot, los productores de la película le impusieron una regla estricta: Tierney no podía beber durante la producción.

Madsen desobedeció la norma impuesta por los productores de la película, así que Tim Roth y él aprovecharon la primera oportunidad que tuvieron para sacar a Tierney a beber al famoso restaurante de Hollywood Musso and Frank's. En declaraciones a The After Movie Diner, Madsen contó que Tierney se puso "realmente borracho", salió a Hollywood Boulevard y se bajó los pantalones en medio de la calle.

Tierney comenzó a pedir a Madsen 20 dólares y cuando Madsen se negó, su compañero le dio "un golpe salvaje y loco". "Me eché para atrás y falló por milímetros. Sentí la brisa. Dios lo bendiga, ya falleció, pero era todo un personaje", relató Madsen.

Madsen no fue el único que chocó con Tierney durante la producción. Tarantino lo definió como "un completo lunático" e hizo que su primera semana de rodaje fuera extremadamente difícil, por lo que lo despidió. Sin embargo, Harvey Keitel habló con los productores de la película y medió para que Tierney pudiera terminar de grabar sus secuencias.