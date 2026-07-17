Primeras imágenes de Hijos de Sangre y Hueso, adaptación de la novela de fantasía juvenil de Tomi Adeyemi

Archivo - Primeras imágenes de Hijos de sangre y hueso, adaptación de una de las novelas de fantasía juvenil de Tomi Adeyemi - PARAMOUNT PICTURES - Archivo

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Hijos de Sangre y Hueso ha lanzado las primeras imágenes de su adaptación cinematográfica que se estrenará en cines el 15 de enero de 2027. Basada en la novela de Tomi Adeyemi y dirigida por Gina Prince-Bythewood (La mujer rey, La vieja guardia), el largometraje sigue a dos hermanos que lucharán por recuperar la magia que su pueblo perdió.

"En el épico mundo de fantasía de Orïsha, una joven se embarca en una misión para recuperar la magia que le fue arrebatada violentamente a su pueblo. Ella y su hermano se alían con la hija y el hijo del rey para rebelarse contra su brutal régimen", adelanta la sinopsis de la producción.

Las imágenes apenas revelan detalles de la trama, pero ofrecen un vistazo detallado a los personajes principales. En la primera aparecen los cuatro protagonistas, los hermanos interpretados por Thuso Mbedu (El ferrocarril subterráneo) y Tosin Cole (Las ovejas detectives), junto a los hijos del rey, encarnados por Damson Idris (F1: La película) y Amandla Stenberg (Star Wars: The Acolyte).

“And then with our four young heroes, I knew as soon as I got this gig that Thuso was going to be Zélie. She is a generational talent, and was so phenomenal in The Woman King. I met with Damson. It was the first time I met him and immediately I saw our Prince. And now having… pic.twitter.com/Sas3rmsXaE — Children of Blood and Bone Updates (@UpdatesCOBAB) July 16, 2026

La siguiente instantánea muestra a Mbedu en lo que parece ser una danza tradicional de su pueblo, mientras que otra retrata una lección impartida por el personaje de la oscarizada Viola Davis (Fences), donde la joven alza un palo al unísono con sus compañeras.

Shamz Garuba and Thuso Mbedu in #ChildrenofBloodandBone 🖤⚔️ pic.twitter.com/oIfigSTSqI — Children of Blood and Bone Updates (@UpdatesCOBAB) July 16, 2026

Thuso Mbedu and Viola Davis in #ChildrenofBloodandBone 🖤⚔️. pic.twitter.com/3DJfpYWgrO — Children of Blood and Bone Updates (@UpdatesCOBAB) July 16, 2026

Asimismo, la siguiente imagen incluye una escena junto al río en la que Mbedu, armada con el mismo palo, comparte pantalla con Stenberg y Cole. Los reyes también cobran protagonismo en una fotografía que muestra a Regina King (Watchmen) y Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) en el trono, acompañados por su hija.

Amandla Stenberg, Thuso Mbedu and Tosin Cole in #ChildrenofBloodandBone 🖤⚔️ pic.twitter.com/d53OWY1xch — Children of Blood and Bone Updates (@UpdatesCOBAB) July 16, 2026

Amandla Stenberg, Regina King and Chiwetel Ejiofor in #ChildrenofBloodandBone 🖤⚔️. pic.twitter.com/qZstKuYqzD — Children of Blood and Bone Updates (@UpdatesCOBAB) July 16, 2026

Una quinta imagen ofrece un plano más amplio del príncipe junto a la actriz Cynthia Erivo (Wicked). A esta le siguen dos capturas de Lashana Lynch (The Marvels) e Idris Elba (The Wire), quienes interpretan a Jumoke y Lekan respectivamente, para cerrar con una última fotografía de la directora Prince-Bythewood.

First look at Damson Idris and Cynthia Erivo as Prince Inan and Admiral Kaea in #ChildrenofBloodandBone 🖤⚔️ pic.twitter.com/cCbOXajCwa — Children of Blood and Bone Updates (@UpdatesCOBAB) July 16, 2026

First look at Lashana Lynch as Jumoke in #ChildrenofBloodandBone 🖤⚔️ pic.twitter.com/6wjLPrWc4s — Children of Blood and Bone Updates (@UpdatesCOBAB) July 16, 2026

First look at Idris Elba as Lekan in #ChildrenofBloodandBone 🖤⚔️ pic.twitter.com/suU0xrMSJf — Children of Blood and Bone Updates (@UpdatesCOBAB) July 16, 2026

“So as I said, this is my fourth adaptation and my approach to it is foremost, I want the author to love what we do. We're all here because of what came out of their brain.



And so in collaborating with her, it started with the script and she had written the first draft and then… pic.twitter.com/RJfXR6Bjgm — Children of Blood and Bone Updates (@UpdatesCOBAB) July 16, 2026

Dirigida por Prince-Bythewood, quien también asume el guion junto a Adeyemi, Hijos de Sangre y Hueso también contará en su elenco con Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, Saniyya Sidney, Diaana Babnicova, Bukky Bakray, Ayra Starr, Shamz Garuba, Kola Bodunde, Pamilerin Afolake Ayodeji y Tèmítópé Fágbénlé.

El filme está producido por Wyck Godfrey, John Fischer, Isaac Klausner, Karen Rosenfelt y Matt Jackson. Mientras que Jeff Waxman, Jennifer Madeloff, Adeyemi, Reggie Rock Bythewood, Marty Bowen, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary, Sophie Cassidy y Zack Conroy son los productores ejecutivos.