Primeras imágenes y la fecha de estreno del debut en la dirección de Kate Winslet, Goodbye June - NETFLIX

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Tras una prolífica trayectoria en cine, televisión y teatro que supera las tres décadas, Kate Winslet debuta como directora en Goodbye June, largometraje para Netflix del que también es productora y protagonista. La película tendrá un estreno limitado en salas de Estados Unidos y Reino Unido el 12 de diciembre de 2025 y aterrizará a nivel global en Netflix el 24 de diciembre.

Aparte de las fechas de estreno, Netflix ha compartido en sus redes sociales las cuatro primeras imágenes oficiales de Goodbye June, que muestran a Winslet tanto dirigiendo como protagonizando momentos que adelantan la presencia de la familia como tema troncal del título:

Kate Winslet debuta como directora con 'Goodbye June', junto a Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall y Helen Mirren. Estreno el 24 de diciembre. pic.twitter.com/e8aRLokKPV — Netflix España (@NetflixES) August 27, 2025

Ambientada en Navidad, la historia sigue a cuatro hermanos adultos y a su padre en pleno giro inesperado en la salud de su madre, June, lo que los obliga a enfrentar viejas tensiones. La propia June decide asumir su declive con humor afilado, franqueza y amor en una trama que la plataforma califica de "conmovedora y humorística".

El cuarteto de hermanos, descrito por Netflix como "un grupo fracturado que debe recomponerse en circunstancias repentinas y difíciles", lo interpretan Kate Winslet, Andrea Riseborough, Toni Collette y Johnny Flynn. La fricción entre las hermanas vertebra el núcleo emocional, mientras que el padre intenta capear el caos doméstico que provoca la situación de June. Completan el reparto Helen Mirren, Stephen Merchant, Fisayo Akinade, Jeremy Swift y Raza Jaffrey, en papeles que no se han detallado públicamente.

El guion es obra de Joe Anders, hijo de Winslet, parentesco clave para que la actriz asumiera la dirección según revela en una entrevista con Deadline: "Pensamos llevar el proyecto a otras personas, pero de repente sentí como si me hubieran apuñalado en el estómago. Y le dije a Joe: 'No creo que pueda dejarlo ir, no creo que pueda entregarlo. En cuanto se lo demos a otro director pasará a ser suyo, eso es lo que ocurre'. De verdad quería que sintiéramos que esto lo habíamos hecho nosotros. Así que le dije: 'Quiero dirigirla'".

Con Goodbye June, Winslet da el salto a la dirección arropada por un elenco de primer nivel y un lanzamiento estratégico en plena campaña navideña.