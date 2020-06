Primera imagen de los protagonistas de Avatar 2 con Zoe Saldana, Sam Worthington... y Kate Winslet

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Siguen llegando a cuentagotas imágenes desde el rodaje de Avatar 2 en Nueva Zelanda. Ahora los fans podrán ver más de cerca a los actores en el set, gracias a una nueva foto protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet y Cliff Curtis.

"De la secuela: Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet y Cliff Curtis toman un descanso de la captura de movimiento bajo el agua para una foto rápida. Dato curioso: Gran parte de la captura de movimiento tuvo lugar en este tanque de 900.000 galones construido específicamente para las secuelas", apunta la cuenta oficial en Twitter de la cinta en una publicación del pasado 13 de mayo.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!



Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ