Primera imagen oficial de He-Man en la película de Masters del Universo

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

El remake de Masters del Universo, que ya se encuentra en plena producción, llegará a los cines el 5 de junio de 2026. Hace una semana, corrían como la pólvora en Internet fotos filtradas de su protagonista, Nicholas Galitzine, en el set de rodaje y ahora, Amazon MGM Studios ha compartido una primera imagen promocional del personaje.

"Eternia está en buenas manos. Aquí tenéis el primer vistazo a Nicholas Galitzine como He-Man con la Espada del Poder en la próxima película", reza el mensaje que acompaña a la publicación de la productora en su cuenta de X, antes Twitter.

La imagen en cuestión, lejos de ofrecer un vistazo completo al Príncipe Adam transformado en He-Man, es un primer plano que solo deja ver el imponente torso del personaje y que se centra principalmente en el legendario arma que este empuña, la espada de Grayskull, que le confiere sus fantásticos poderes. En todo caso, lo poco que revela la imagen parece bastante fiel a la versión original de Masters del Universo.

Eternia is in good hands.



Here's your first look at Nicholas Galitzine as He-Man with the Sword of Power in the upcoming film #MastersOfTheUniverse. pic.twitter.com/oEvuMY0So4