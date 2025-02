Masters del Universo: Primer vistazo a He-Man y su espada de poder en el remake con Nicholas Galitzine

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

El 5 de junio de 2026 llegará a los cines el remake de Masters del Universo, con Nicholas Galitzine como el campeón de Eternia, He-Man. Desde el set en Londres, llegan unas suculentas imágenes que muestran al actor encarnando al Príncipe Adam mientras sostiene en sus manos la espada de Grayskull que le confiere sus fantásticos poderes.

En dichas tomas, que ya corren a toda velocidad en Internet, puede verse a Galitzine luciendo tanto el inconfundible corte de pelo de Adam como su característico atuendo rosa. Sin embargo, lo más revelador de estas secuencias es que, en ellas, sostiene su legendaria Espada del Poder.

No obstante, tal y como puede apreciarse en las imágenes, el arma con la que Adam se transforma en He-Man, el hombre más poderoso del universo, parece serle confiscada por unos agentes de policía. Además, otra de estas secuencias también ofrece un espectacular vistazo a su fabulosa espada.

First look of Nicholas Galitzine on the set of “Masters Of The Universe” as He-Man! pic.twitter.com/UCyddp42er