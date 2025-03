Archivo - Primeras imágenes de Jude Law como Putin en The Wizard of the Kremlin

Jude Law rueda a las órdenes del director francés Olivier Assayas (Personal Shopper, La Red Avispa) para encarnar a Vladimir Putin en The Wizard of the Kremlin. Desde el set de rodaje en Riga, capital de Letonia, llegan las primeras imágenes del actor, irreconocible como el presidente ruso en esta adaptación basada en el libro homónimo de Giuliano da Empoli.

Ambientada en la Rusia post-soviética, la cinta explorará cómo Vadim Barnov, a quien pondrá rostro Paul Dano (The Batman), se convierte inesperadamente en el asesor de imagen de un prometedor miembro del FSB, la antigua KGB: Vladimir Putin. En la primera de estas imágenes, publicadas en X por Novaja Gazeta Europa, puede apreciarse la sorprendente transformación de Law en Putin.

El actor que da vida a Albus Dumbledore en la saga Animales fantásticos, con el cabello teñido de rubio y completamente hacia atrás, luce un traje revestido de una oscura gabardina. Junto a él se encuentran varios miembros de la filmación y diversos extras en el rol de lo que parece ser una delegación árabe. La segunda de estas tomas ofrece un vistazo en mayor detalle a Law como Putin, mientras esboza una leve sonrisa.

EXCLUSIVE: First photos of Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ The Wizard of the Kremlin, a movie about 1990s Russia currently being filmed in Riga.



📷: Novaya Gazeta Europe pic.twitter.com/OPm25Ygycu — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 25, 2025

En su novela, da Empoli desvela los entresijos de la era Putin de la mano de Vadim Barnov, un asesor del régimen que convierte todo un país en un teatro político, donde la única realidad es el cumplimiento de los deseos del Zar. El personaje, al que interpretará Dano en The Wizard of Kremlin y del que todavía no hay ninguna imagen, se encuentra inspirado libremente en Vladislav Yúrievich Surkov.

Este político y empresario ruso se desempeñó como una figura clave con gran influencia en la administración de Putin y lo ayudó a mantenerse en el poder en la década de los 2000. Dirigida por Assayas, responsable de cintas como Doble vida o La red avispa, The Wizard of Kremlin cuenta también en su reparto con Alicia Vikander (Ex Machina), Zach Galifianakis (Las apariencias engañan), Tom Sturridge (Sandman) y Jeffrey Wright (The Batman).