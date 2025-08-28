Emma Stone comparte opinión con Carl Sagan: “Creo en los extraterrestres”

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Emma Stone interpreta en Bugonia, su nueva película a las órdenes de Yorgos Lanthimos, a Michelle, la poderosa presidenta de una gran compañía que es secuestrada por dos jóvenes conspiranoicos (Jesse Plemons y Aidan Delbis), convencidos de que se trata de una alienígena decidida a destruir la Tierra. Durante la rueda de prensa de la cinta, que compite por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, que se celebra en Lido hasta el 6 de septiembre, la actriz rompió su silencio y declaró que comparte la postura del reconocido científico Carl Sagan, afirmando que cree en la existencia de vida extraterrestre.

"No creo que nos estén observando", respondió Stone con simpatía en unas declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter tras ser abordada sobre si pensaba que los alienígenas observan a la especie humana desde el espacio. La intérprete, ganadora de dos Oscar, confesó que se enamoró de Cosmos, el mítico programa de Carl Sagan, y de las ideas filosóficas tan brillantes que el científico planteaba en él.

"Me enamoré de su filosofía, de su ciencia y de lo brillante que era. La idea de que estamos solos en esta inmensidad del universo -no tanto que alguien nos observe, sino que realmente no haya nadie más ahí fuera- me parece un pensamiento bastante narcisista", expresó contundente Stone.

"Lo diré abiertamente. Sí, creo en los extraterrestres", añadió con cierta sorna.

En lo que respecta a Bugonia, la protagonista de filmes como Bienvenidos a Zombieland y su secuela abordó cómo era continuar trabajando con Lanthimos en proyectos tan exigentes . "La oportunidad de trabajar en estos proyectos con él y con todos los presentes ha sido sencillamente un sueño", explicó Stone. "En esta película se tratan tantos temas que creo capturan muy bien nuestro mundo y está narrada de un modo fascinante, conmovedor, divertido, perturbador...", afirmó.

Al margen del videoclip de Jerskin Fendrix, quien también asistió al encuentro con la prensa, Beth's Farm y el cortometraje Bleat, Bugonia marca la cuarta colaboración entre Stone y Lanthimos desde La favorita.

Estrenada en 2018, la película le valió al director griego el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Venecia, donde terminaría llevándose en 2023 el León de Oro por Pobres criaturas, cinta con la que Stone se alzó además con el Oscar a mejor actriz. Dirigida por Lanthimos a partir de un guion de Jang Joon-hwan y Will Tracy, Bugonia, aún sin fecha de estreno en salas, también cuenta en su reparto con Stavros Halkias y Alicia Silverstone.