Primera imagen del anime de Death Stranding, que llegará a Disney+ en 2027

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Death Stranding, la popular saga de videojuegos creada por Hideo Kojima y protagonizada por Norman Reedus, continúa con su expansión en la pequeña y gran pantalla. Tras los anuncios de la película en imagen real producida por A24 y del filme de animación Mosquito, Disney+ estrenará en 2027 Death Stranding Isolations, una serie de anime que "contará una historia completamente nueva e independiente de la de los videojuegos".

Según ha revelado el propio Kojima en el evento de contenidos originales de Disney para Asia-Pacífico celebrado en Hong Kong, Takayuki Sano asumirá la dirección de la ficción tras años de experiencia como director en producciones de acción y fantasía como Jujutsu Kaisen, The God of High School y Dororo. Kojima, por su parte, ejercerá de productor ejecutivo.

La serie utilizará animación 2D tradicional dibujada a mano, que correrá a cargo de E&H Production, estudio japonés responsable de títulos como Ninja Kamui y Red Cat Ramen. Por ahora, no se han anunciado número de episodios ni actores de doblaje, pero en los videojuegos Kojima ha trabajado con intérpretes como Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux y Margaret Qualley, entre otros.

La escueta sinopsis oficial facilitada por Disney+ y Kojima Productions apunta que Isolations "estará ambientada en el mundo de Death Stranding, contará una historia completamente nueva e independiente de la de los videojuegos y seguirá a un joven y una joven en su aventura". Además, la plataforma de Disney ya ha compartido la primera imagen del anime.

"La serie va a ser bastante alucinante y quería expandir la franquicia al anime porque me permite hacer cosas que solo son posibles con la animación", ha explicado Kojima, subrayando que su objetivo es aprovechar las posibilidades del formato para llevar el universo de Death Stranding un paso más allá. Con esta nueva empresa, el autor también espera acercar su creación a un nuevo público: "Me di cuenta de que hay gente que quizá nunca juegue a un videojuego y quería compartir el mundo de Death Stranding con más personas".

El anuncio de Death Stranding Isolations no llega en solitario, sino que se integra en una estrategia más amplia de adaptar en series y películas la famosa saga de videojuegos. En el terreno de la imagen real, Kojima Productions y A24 están desarrollando una película de Death Stranding dirigida por Michael Sarnoski (Pig, Un lugar tranquilo: Día uno). El creador japonés ha señalado que la intención es construir un universo Death Stranding específico para el cine, pensado tanto para fans del juego como para espectadores que no lo conocen.

En paralelo, se encuentra en marcha un largometraje de animación titulado Death Stranding Mosquito. Con historia original a cargo del guionista Aaron Guzikowski (Prisioneros, Raised by Wolves), este largometraje también explorará una trama independiente dentro del mismo universo, y ya ha presentado un primer avance.

Lanzado en 2019, Death Stranding es un videojuego de acción y aventuras ambientado en unos Estados Unidos arrasados por un fenómeno sobrenatural que fusionó el mundo de los vivos y de los muertos. En este contexto, el jugador controla a Sam Porter Bridges, personaje interpretado por Norman Reedus, el actor que da vida a Daryl en The Walking Dead, un mensajero encargado de llevar suministros a comunidades aisladas y de reconectarlas mediante una red de comunicaciones, en un esfuerzo por recomponer una sociedad fragmentada.