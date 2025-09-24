Death Stranding: Primer y sorprendente tráiler de la película de anime

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

La popular saga de videojuegos de ciencia ficción Death Stranding, protagonizada por Norman Reedus (The Walking Dead: Daryl Dixon), tendrá su propia adaptación cinematográfica: Mosquito. Pese a que esta cinta de anime, la cual estará dirigida por Hiroshi Miyamoto, no cuenta aún con fecha de estreno, ya ha salido a la luz un primer y sorprendente tráiler.

El adelanto arranca con una inquietante figura de aspecto humano buceando en lo más profundo del océano, mientras intenta llegar hasta una criatura que ha perdido el conocimiento. Tras alcanzarla, de su respirador surge algo parecido a un simbionte.

Instantes después, en la superficie, una negra criatura alienígena con forma antropomórfica intenta erguirse antes de ser atacada por un soldado. En ese preciso momento irrumpe la misma figura que la rescató y, tras comprobar que se encuentra bien, entra en combate con el humano que la ha atacado. Ambos contendientes, experimentados en la lucha cuerpo a cuerpo, se enzarzan en una brutal pelea en la que no parece haber un claro vencedor.

Hasta el momento, tanto la fecha de estreno como los detalles sobre la trama de Death Stranding: Mosquito permanecen en el más absoluto secreto. La película está producida por Kojima Productions, la compañía que fundó Hideo Kojima, el creador de la aclamada franquicia de videojuegos Metal Gear Solid, mientras que la animación corre a cargo de ABC Animation Studio, responsables de Violet Evergarden, Darling in the FranXX o Lycoris Recoil, entre otros animes.

En cuanto a Reedus, se especula con que podría desempeñar un papel en la trama. Por su parte, A24, compañía tras películas tan potentes como The Smashing Machine, protagonizada por Dwayne Johnson, o Ex Machina, también planea expandir el mundo de Death Stranding con una película en imagen real, que ya está en fase de producción, aunque no seguirá la trama del videojuego multiplataforma, sino una historia original, con Michael Sarnoski tras las cámaras.

La trama del videojuego, que hasta ahora cuenta con dos entregas, transcurre en un futuro apocalíptico donde el mundo de los vivos y el de los muertos se han fusionado tras un evento conocido como Death Stranding. Este suceso es el causante de la aparición de unas criaturas denominadas Entes Varados, almas atrapadas que amenazan a los humanos. También surge el Declive, una lluvia que envejece rápidamente todo lo que toca, y si un Ente Varado consume a un humano, se produce un fenómeno denominado Vacíos: explosiones de antimateria que requieren incinerar los cuerpos en menos de 48 horas.