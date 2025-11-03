Primer teaser de la secuela de Godzilla Minus One, que revela su título y su equipo creativo

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

La saga del kaiju por excelencia suma un nuevo capítulo. Tras el gran éxito de la oscarizada Godzilla Minus One, Toho ha desvelado el primer teaser de la secuela. Además de confirmar el regreso del mismo tándem creativo que conquistó a la crítica y al público con la película de 2023, el adelanto ha desvelado el título oficial del proyecto: Godzilla Minus Zero.

Concebido para anunciar título y continuidad del equipo creativo, así como el logotipo del filme, el avance no cuenta con metraje de la cinta ni del monstruo en acción, pero reafirma que Takashi Yamazaki, cineasta detrás de la primera entrega, dirige, escribe y supervisa los efectos especiales, que de nuevo correrán a cargo de Shirogumi, veterana casa de posproducción nipona. La producción recae en Toho Studios junto a Robot Communications, la misma dupla que impulsó la anterior entrega.

Durante los últimos meses, llamamientos de figuración para un largometraje de Toho dirigido por Yamazaki sugirieron que la producción se puso en marcha a finales de verano en Tokio. Aunque no hay fecha oficial, el presidente de Toho International, Koji Ueda, indicó que podría llegar a los cines en 2026. Por ahora, el estudio no ha oficializado ni reparto ni plan de lanzamiento.

La secuela se apoya en el éxito rotundo de Godzilla Minus One, que se convirtió en la cinta japonesa de imagen real más taquillera de la historia en Estados Unidos y recaudó 113,7 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de no más de 15 millones. Además, el largometraje supuso el primer Oscar para la franquicia y fue el primer filme no anglófono en ganar en la categoría de efectos visuales.

Ambientada en el Japón de la posguerra, la anterior película culmina con Koichi Shikishima, un expiloto kamikaze marcado por el trauma, impactando su avión cargado de explosivos en la boca de Godzilla, destruyendo así la cabeza del kaiju y provocando que la energía del rayo atómico desgarrara el cuerpo de la bestia desde dentro. No obstante, en la escena postcréditos, se reveló que Godzilla se estaba regenerando bajo el agua.

Aunque no se ha desvelado la sinopsis de Godzilla Minus Zero, Yamazaki ha explicado en varias ocasiones que el drama humano seguirá siendo el eje de la historia y ha compartido su interés por explorar un enfrentamiento entre monstruos sin diluir la seriedad del tono. "No sé si alguien ha logrado un tono más serio en el género kaiju contra kaiju con drama humano, y ese desafío es algo que me gustaría explorar", explicó el cineasta.

"Cuando haces películas que incluyen [batallas de kaiju], es muy fácil poner el foco y la cámara en ese espectáculo masivo, y eso se aleja del componente humano. Hay que asegurarse de que el drama humano y lo que ocurre entre los kaiju se retroalimenten en el desarrollo de la trama", añadió Yamazaki.