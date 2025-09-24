MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Alice in Borderland, la serie japonesa más exitosa de Netflix a nivel global, llegará a la plataforma este jueves 25 de septiembre. Además, será la primera vez que la ficción basada en el manga homónimo de Haro Aso no adapte las viñetas y se adentre en territorio original. Así, muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena la temporada 3 de Alice in Borderland en Netflix?

"En la temporada anterior, Arisu (Kento Yamazaki) y Usagi (Tao Tsuchiya) superaron todos los juegos y volvieron al mundo real. Desde entonces, están casados y disfrutan de una vida feliz, sin recuerdos de Borderland. Sin embargo, algunas vivencias olvidadas a veces emergen en forma de sueños y alucinaciones. Un día, Usagi desaparece repentinamente alentada por el investigador del más allá, Ryuji (Kento Kaku). En ese mismo instante, Banda (Hayato Isomura) le entrega a Arisu la carta final: el comodín", reza la sinopsis oficial.

En cuanto al horario del estreno, la temporada 3 de Alice in Borderland estará disponible en Netflix a las 0:00 horas, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie de Netflix llegará a la plataforma a las 9:00 horas del jueves 25 de septiembre. Una hora antes, a las 8:00 horas, los episodios verán la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento la serie de Netflix tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de la producción japonesa más exitosa de la plataforma a partir de la una de la madrugada del jueves. También a esa misma hora la temporada 3 de Alice in Borderland llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 2:00 horas, los nuevos episodios de la popular serie de Netflix se podrá ver en territorios como Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. A las 3:00 horas, la temporada 3 de Alice in Borderland estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 4:00 horas cuando los nuevos episodios de la tercera temporada de la serie basada en el manga homónimo de Haro Aso estén disponibles en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).