Prime Video expande Oz con Dorothy, una relectura contemporánea El mago de Oz ambientada en el Manhattan actual

Publicado: miércoles, 27 agosto 2025 15:27
   MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

   Con el universo de Oz en plena efervescencia tras el éxito de Wicked, Prime Video da luz verde a Dorothy, una serie que reimagina la clásica historia de El mago de Oz en clave contemporánea. El proyecto, creado por Gina Matthews (El sueño de mi vida) a través de su productora Little Engine, traslada el camino de baldosas amarillas al presente como metáfora de los retos y decisiones a los que se enfrentan los jóvenes.

   Según Deadline, la producción adoptará un tono juvenil (Young Adult) con elementos musicales. "Es una versión creativa y moderna de un clásico y combina música, emoción y el personaje de Dorothy", adelanta Gwen Stefani, cantante y productora ejecutiva del título. Por su parte, Matthews subraya la vocación inspiradora de la propuesta: "Recuerda las cualidades que necesitamos para superar los momentos difíciles, y Dorothy es un símbolo de fortaleza que nos muestra que con un poco de bondad y mucha determinación, no solo podemos lograr grandes cosas, sino también animar a quienes nos rodean".

   Además del componente musical, la ambientación se ancla en un paisaje urbano actual, pues la trama sitúa a Dorothy en el Manhattan actual, con el camino de baldosas como guía simbólico de su viaje.

   Junto a Matthews y Stefani, figuran como productores ejecutivos el cantante Blake Shelton, Lee Metzger (Legendary), Grant Scharbo (The Gates) y Patrick Moran (Citadel).

   Se desconocen la fecha de estreno y el reparto de Dorothy, pero los amantes de Oz tienen otra cita inminente en cines: Wicked: Parte 2, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, aterriza en cines el 21 de noviembre y, según su director, "es donde El mago de Oz y Wicked se cruzan". "Vemos cómo surgen los personajes del Hombre de Hojalata, el Espantapájaros y el León", añadió la actriz de Glinda.

