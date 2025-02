El polémico aspecto del Líder en Capitán América 4: Brave New World divide a los fans

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World, la cuarta cinta del superhéroe, ya está en los cines. Sam Wilson, recogiendo en testigo de Steve Rogers, debe salvar al mundo de los planes de varios villanos, entre los que se encuentra Samuel Sterns, el científico interpretado por Tim Blake Nelson, que cuenta son una inteligencia prodigiosa... y una apariencia sorprendente que está dando mucho qué hablar entre los fans.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ya desde los primeros compases de la cinta, en los que puede verse una breve grabación de los destrozos que provocó Abominación en las calles de Nueva York, la trama de Brave New World establece conexiones directas con El increíble Hulk, cinta de 2008 protagonizada por Edward Norton y que también contó en el personaje de Blake.

No obstante, el regreso del científico no ha sido tal y como los fans esperaban... al menos en cuanto a su apariencia. Varias imágenes de materiales promocionales de Capitán América 4 parecían indicar que el aspecto de Blake Nelson sería bastante similar al que presentó en la cinta de 2008.

Sin embargo, tanto su desproporcionada frente como su cabello y barba se han desvanecido para ofrecer una reinterpretación de cómo la radiación gamma ha afectado al villano. Su cabeza, a pesar de tener un tamaño normal, presenta varias protuberancias a modo de un cerebro que ha traspasado el cráneo. Además, su tez y ojos verdosos han evidenciado aún más el sustancial cambio que el personaje ha sufrido por su exposición a los rayos gamma.

Esta decisión no ha sido pasada por alto entre el fandom marvelita, dividido por la apariencia que Marvel Studios ha dado al Líder en el filme de Julius Onah. La conversación en redes sociales comenzó nada más estrenarse la cinta y varios espectadores han expresado sus diversas opiniones.

"17 años de espera para ver su apariencia en el UCM y este es el resultado. Que maldita broma", aquejó un usuario en X.

So, spoilers for the new Captain America for anyone that gives a shit (which is like, 0 people) this is what The Leader looks like...



17 YEARS OF WAITING TO SEE WHAT HE LOOKS LIKE IN THE MCU AND THIS IS THE PAYOFF. WHAT A FUCKING JOKE. pic.twitter.com/8DRbq3KtQk — Viewtiful VΔSH (@ViewtifulVash1) February 14, 2025

"El Líder es un villano perfecto y me recordó mucho a Zemo. (...)Se veía jodidamente espeluznante, lo cual fue perfecto y en esta ocasión diré que la fidelidad a los cómics habría sido estúpida", comentó otro internauta, celebrando su aspecto.

So #bravenewworld worked for me! Sam Wilson proved hes not trying to be Steve hes just Sam. The Leader was a perfect villain and reminded me alot of Zemo. Harrison Ford though stole the movie for me and really hit home with the exact personality of my Papa. The music was on… pic.twitter.com/TQb7nmcsXS — Chad Ryan (@TheGeekyCast) February 14, 2025

Entretanto, hay quien se toma con humor este cambio: "El diseño original del Líder en Capitán América: Brave New World tuvo que ser cambiado en el último minuto debido a preocupaciones legales por su parecido con Henry Cavill".

The Leader's original design in 'CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD' had to be changed last minute due to legal concerns with his likeness looking too similar to Henry Cavill.



(via: @Mickey17Movie) pic.twitter.com/AkrPJswNTv — Wong Updates (@WongUpdates) February 15, 2025

Más allá del aspecto, otros fans creen que Marvel Studios podría haber aprovechado de mejor forma a un villano como Samuel Sterns:

#TheLeader aka Samuel Sterns es la mente detrás de muchas cosas pero siento que se desperdicia mucho su talento como VILLANO muy inteligente que es en los cómics, eso si ver de nuevo a Tim Blake Nelson en el papel es nostalgia, lo ÚNICO positivo es su LOOK que es decente. pic.twitter.com/UhopvIMG1C — ALEX RAM (@Alex_Ram30) February 14, 2025