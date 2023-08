La polémica broma de Blue Beetle sobre Batman y el fascismo

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Blue Beetle generó polémica con su primer tráiler, un clip en el que Rudy Reyes (George Lopez) asegura que "Batman es un fascista". Ahora que la cinta ha llegado a los cines, Raoul Max Trujillo, quien encarna a Carapax, ha dado su opinión sobre la controvertida broma.

"Vale, bueno, antes que nada, ¿qué crees que quiso decir cuando dijo que Batman es un fascista? Porque esa frase, para mí, tal como la escuché, fue como '¿a qué se refiere exactamente?'. No estaba muy seguro de eso, pero creo que, en todo caso, le estaba haciendo de menos. Creo que fue algo así como, para mí, un mensaje oculto. Básicamente, que le den a Batman, Blue Beetle, porque él viene de la élite. La élite siempre protegerá a la élite. En ese sentido, supongo que podría entenderlo. Pero, de cualquier manera, es solo una frase muy divertida", explicó Trujillo a Screen Rant.

Anteriormente, el director Ángel Manuel Soto ya se pronunció sobre esta frase. "Siempre quisimos divertirnos con la forma en que Rudy habla de otros superhéroes. Entonces, para las personas que se enfadaron con eso, dadnos una oportunidad. Solo estamos tratando de divertirnos con los personajes que amamos. Y todos en nuestra película aman a Batman, Superman y Flash. Y por supuesto, tenemos críticas sobre todos ellos, como debe ser. Pero eso no significa que odiemos a Batman. Amamos a Batman", declaró a MovieMaker.

"Tal vez Jaime y la audiencia no estén de acuerdo con Rudy, pero puedes tener tu opinión. Está bien. Si te hizo sentir algo, ese era el objetivo. Así que creo que si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, se incluyó por una razón. Y ya sabes, todas las personas que tienen sus santuarios de Batman en casa pueden mantenerlos y no tienen que preocuparse", bromeó Xolo Maridueña, que interpreta a Jaime Reyes.