MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

Piratas del Caribe lleva sin una nueva entrega desde que en 2017 se estrenó La venganza de Salazar. Ahora, tras años de rumores sobre el futuro de la saga, que van desde el reinicio completo de la franquicia a un spin-off femenino con Margot Robbie, nuevas informaciones sugieren que Johnny Depp retomará su rol del capitán Jack Sparrow en el sexto largometraje de la saga bucanera.

Según señala The DisInsider, Disney ha puesto en marcha los preparativos para arrancar con la producción de Piratas del Caribe 6. El medio también apunta que, aunque todavía no hay una fecha concreta de rodaje, es probable que Depp regrese una vez más para encarnar al díscolo y deslenguado capitán Jack Sparrow.

La reincorporación de Depp como protagonista de esta sexta entrega, llegado el caso, reavivaría el interés de los fans por la saga, que muchos consideraban muerta hasta ahora. Pero conviene remarcar que, de momento, Disney no se ha pronunciado al respecto.

A new ‘PIRATES OF THE CARIBBEAN’ film is rumored to begin production soon with Johnny Depp returning.



(Via: https://t.co/jhPE46XJyO…) pic.twitter.com/Y90lfwxD67