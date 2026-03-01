Una película de Minecraft 2 tendrá a uno de los villanos más míticos de los videojuegos - WARNER

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Después de arrasar en los cines, Jason Momoa volverá a interpretar a Garret en Una película de Minecraft 2. La cinta, que verá la luz el 23 de julio de 2027, tendrá a uno de los villanos más míticos de los videojuegos, tal y como ha adelantado su productor Roy Lee. Lee confirmó en una reciente entrevista con Collider que todo avanza sin contratiempos y que el reparto regresará al Overworld -el mundo de la superficie- en tan solo unos meses. "La producción comenzará en abril de este año en Nueva Zelanda", aseguró.

Según el productor, la secuela de Una película de Minecraft seguirá la misma dinámica que su primera entrega, la cual se convirtió en la tercera película más taquillera de 2025 al recaudar casi 1.000 millones de dólares a nivel mundial, pero además han tomado en cuenta la opinión de los fans y añadirán algo que realmente querían ver en la gran pantalla y pedían. Se trata del Dragón Ender, el jefe final del videojuego.

"Mucha gente decía: 'Sí, haz esta película, pero asegúrate de que aparezca el Dragón Ender'", bromeó Lee. "Creo que esa ha sido la petición más solicitada", añadió sobre esta criatura, que supondrá un nuevo desafío para los protagonistas después de haber derrotado a Malgosha y su ejército de Piglins en el Inframundo y de regresar al mundo real.

El que Lee haya confirmado la aparición del Dragón Ender en Una película de Minecraft 2 indica que esta nueva aventura llevará a Garret y, probablemente, a Steve (Jack Black) y compañía, dado que hasta ahora solo está confirmado el regreso de Momoa, hasta una antigua fortaleza que los conducirá al End -el Final-, donde habitan los Endermen, unas criaturas neutrales, altas, de color negro y ojos brillantes, propias de la dimensión en la que se encuentra el Dragón Ender.

Sin embargo, todavía no está claro cómo llegarán hasta este mundo. Por otra parte, a pesar de que el director Jared Hess y el guionista Chris Galletta no han revelado por ahora detalles sobre la trama de Una película de Minecraft 2, la escena postcréditos de su anterior entrega revelaba a una nueva compañera de aventuras: Alex, que, además de ser otro de los personajes jugables de los videojuegos, es considerada la contrapartida femenina de Steve.

Su llegada ya se anticipaba en la escena postcréditos de Una película de Minecraft. Esta secuencia mostraba a Steve conociendo a la constructora pelirroja, Alex, quien ya se perfilaba como una figura clave para el futuro del personaje de Black.