La película de Metal Gear Solid ya tiene directores

Archivo - MLa película de Metal Gear Solid ya tiene directores - CRASH / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

Zach Lipovsky y Adam B. Stein, los directores de Destino final: Lazos de sangre, capitanearán la adaptación cinematográfica de Metal Gear Solid, el videojuego de acción desarrollado por Konami para la consola PlayStation que se convirtió en uno de los títulos más populares a finales de los años 90.

Según informa The Hollywood Reporter, Sony Pictures ha fichado al icónico dúo del cine de terror independiente, firmando un acuerdo que abarca todos los sellos cinematográficos del estudio. Como parte del mismo, ambos dirigirán la adaptación cinematográfica de Metal Gear Solid, videojuego creado por Hideo Kojima, para Columbia Pictures.

"Estamos encantados de dar vida a los icónicos personajes y al inolvidable mundo de Hideo Kojima" han indicado Lipovsky y Stein. Además, han añadido que "Metal Gear Solid fue una obra maestra innovadora que revolucionó para siempre los videojuegos".

La saga Metal Gear Soild sigue los pasos de Snake, un soldado que se infiltra en una instalación de armas nucleares para neutralizar la amenaza terrorista de Foxhound, una unidad de fuerzas especiales renegada.

En el marco del acuerdo con Sony Lipovsky y Stein con ya están desarrollando otros proyectos, incluyendo una película animada de Venom para Sony Pictures Animation, que ellos mismos dirigen. También trabajan en la cinta ciencia ficción The Earthling para Columbia Pictures, que dirigirán y producirán junto a Eric Heisserer y Scott Glassgold.

"Durante el último año, al trabajar con varios equipos de Sony, nos ha impresionado el nivel de creatividad, perspicacia y pasión que percibimos en cada conversación. Compartimos la visión que Tom, Sanford, Peter, Louie, Kristine y Damien, Ashley y todo el equipo de Sony tienen para crear grandes éxitos cinematográficos que entretengan al mundo", señalan los cineastas.

MÁS VIDEOJUEGOS QUE SALTARÁN A LA GRAN PANTALLA

Además de Metal Gear Solid, otros videojuegos que preparan su adaptación cinematográfica son The Legend of Zelda, cuya versión en imagen real dirige Wes Ball; una nueva revisión de Street Fighter con estrellas como Jason Momoa o Noah Centinelo; Gears of War, con David Leitch como director; Elden Ring capitaneada por Alex Garland; Helldivers, con Justin Lin al frente; o Death Stranding, dirigida por Michael Sarnoski.

Y, tras el éxito alcanzado en 2023 con Super Mario Bros: La película, que recaudó más de 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial y su secuela Super Mario Galaxy: La película, que ya acumula más de 410 millones de dólares a nivel global, también prepara su continuación la adaptación de Minecraft que amasó casi 1.000 millones de dólares el pasado año.