La película en imagen real de One Punch Man ficha al guionista de Rick y Morty - MADHOUSE/BANDAI VISUA

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Grandes noticias para los fans del anime One Punch Man. La película en imagen real que llevará al cine la obra de ONE, y que estará dirigida por Justin Lin, responsable de varias entregas de la saga Fast and Furious, ya tiene a su guionista.

En junio de 2022 se daba a conocer que Sony Pictures preparaba la adaptación de One Punch Man, uno de los mangas más delirantes y exitosos de los últimos años con Lin tras las cámaras. Sin embargo, desde entonces, las novedades sobre esta esperada cinta han brillado completamente por su ausencia, hasta ahora.

Según informa The Hollywood Reporter, ya se ha confirmado quién será el guionista de la película. El escogido para echar sobre sus hombros tan complicada tarea es nada menos que Dan Harmon, cocreador de la irreverente Rick y Morty.

Pero no lo hará solo. Tras la salida de Scott Rosenberg y Jeff Pinker, responsables de los guiones de Venom y Jumanji: El siguiente nivel, a Harmon lo acompañará para reescribir el libreto del filme, una vieja conocida, Heather Anne Campbell, quien es, además de actriz y guionista, coproductora de Rick y Morty.

De esta manera se confirma que, aún sin contar con fecha de estreno prevista, la adaptación a imagen real de One Punch sigue adelante. Lo que, sin duda, supondrá toda una alegría para los fans más entusiastas de este desternillante manga que sigue las aventuras de Saitama, un superhéroe que es capaz de vencer a cualquier oponente con un solo golpe, pero también aspira a encontrar algún día a un adversario que sea digno de él.

La película, además, contará con Avi y Ari Arad. Unos nombres que a muchos les resultarán sobradamente familiares, puesto que son los responsables de producir tanto las series animadas de Marvel, entre ellas, X-Men 97, como muchas de sus películas, siendo, Spider-Man: Cruzando el Multiverso y Morbius, las más recientes.

Sin embargo, adaptar One Punch Man, que no solo goza de gran popularidad en Japón, sino en el resto del mundo para convertirla en una nueva y exitosa franquicia no es tarea fácil.

Pese a tratarse de una serie de acción, en realidad la historia se centra en los problemas más mundanos de Saitama, con un humor satírico muy singular, así como por su marcado estilo caricaturesco pueden resultar difíciles de trasladar a la gran pantalla, aunque, con Harmon y Anne Campbell a bordo del proyecto, todo es posible.