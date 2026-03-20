De la pelea con Bruce Lee a Los Mercenarios 2: Las 10 escenas más memorables de Chuck Norris - CONTACTO

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Chuck Norris, estrella del cine de acción y leyenda de las artes marciales, ha fallecido a los 86 años. Fue la familia del actor de sagas tan icónicas como Delta Force o Braddock: Desaparecido en combate quien comunicó su fallecimiento que tuvo lugar este jueves 19 de marzo.

Norris construyó una sólida carrera como actor, ligada de forma inseparable a su trayectoria en las artes marciales, lo que le permitió asumir todo tipo de papeles en películas de acción y en televisión.

La carrera del actor estadounidense despegó en 1972 con El furor del dragón, cinta dirigida y protagonizada por Bruce Lee, su amigo personal y estrella absoluta de aquellos años, con quien mantiene una espectacular secuencia de combate.

Cinco años después, en 1977, Norris protagonizó filmes como Breaker, Breaker y El tigre de San Francisco. Durante los años 80 despuntó en el cine de acción con títulos como McQuade, lobo solitario, la saga Desaparecido en combate, El templo del oro junto a Louis Gossett Jr. e Invasión USA.

Ya en los 90 destacó con la secuela de Delta Force, el thriller Hitman y, sobre todo, la serie Walker, Texas Ranger, que retomó por última vez en la película televisiva Walker, Ranger de Texas: Prueba de fuego en 2005. Y en 2012, tras años retirado tuvo una aparición estelar junto a Sylvester Stallone y otros viejos rockeros del cine de acción en Los mercenarios 2.

Estas son las 10 escenas más memorables de Chuck Norris.

LA PELEA CON BRUCE LEE EN EL FUROR DEL DRAGÓN (1972)

Estrenada en 1972, El furor del dragón reunió a dos iconos de las artes marciales: Bruce Lee, que interpretaba a Tang Lung, y Chuck Norris, que daba vida a Colt, en un combate tan espectacular como inolvidable con el Coliseo como escenario de excepción.

J. J. MCQUADE CONTRA RAWLEY WILKES EN MCQUADE, LOBO SOLITARIO (1983)

Estrenada en 1983, McQuade, lobo solitario es una de las cintas más icónicas de Norris. Su enfrentamiento contra Rawley Wilkes, el villano del filme encarnado por David Carradine, es épico.

BRADDOCK VS. YIN EN DESAPARECIDO EN COMBATE 2 (1985)

El enfrentamiento entre el coronel James Braddock (Norris) y el coronel Yin (Soon-Tek Oh) es un momento clave de Desaparecido en combate 2. Este combate está marcado por la tensión entre Braddock, harto de las torturas de su captor Yin.

EDDIE CUSACK CONTRA TODOS EN CÓDIGO DE SILENCIO (1985)

Código de silencio fue una de las cintas de acción más serias de Norris, quien interpretaba a Eddie Cusack, un expeditivo sargento de policía. La bestial escena en la que acaba con una pandilla de matones demuestra de qué pasta estaba hecho.

LA PELEA DE BAR EN EL TEMPLO DEL ORO (1986)

El templo del oro se ha ganado un lugar especial entre los fans de Norris. En una de las escenas más divertidas, su personaje, Max Donigan, cazatesoros, y su amigo Leo protagonizan una caótica pelea de bar que combina acción y humor, consolidándose como uno de los momentos más icónicos de la carrera del actor.

EL CORONEL SCOTT MCCOY CONTRA CARLO EN DELTA FORCE 2 (1990)

Norris volvió a interpretar al coronel Scott McCoy en Delta Force 2 y luce todo su repertorio como experto en artes marciales en su pelea contra Carlos (Rick Prieto), uno de los esbirros del capo Ramón Cota (Billy Drago).

CHUCK NORRIS VS. KELLY STONE EN JUNTOS PARA VENCER (1992)

En Juntos para vencer, Chuck Norris se interpreta a sí mismo y entrena a Jonathan Brandis, un joven humillado por sus compañeros. La escena más memorable es el intenso enfrentamiento con el sádico maestro de karate Kelly Stone.

JOSHUA MCCORD EN EL HOMBRE DEL PRESIDENTE (2000)

En El hombre del presidente, Norris interpreta a Joshua McCord, un agente del Servicio Secreto retirado encargado de entrenar a un novato. Una de las escenas más memorables es cuando, en el tramo final, se enfrenta a Navarro (Jonathan Nichols-Navarro) en una corta e hilarante pelea.

CORDELL WALKER VS. WHITELAW LUNDREN EN WALKER TEXAS RANGER (1993-2001)

La serie Walker, Texas Ranger dio grandes momentos a los fans de Chuck Norris. Uno de ellos fue cuando el protagonista, Cordell Walker, se enfrenta en el ring de un brutal club de lucha clandestino al luchador Whitelaw Lundren (Randy Savage).

LA IRRUPCIÓN DE BOOKER EN LOS MERCENARIOS 2 (2012)

Uno de los momentos más destacados de la secuela de Los mercenarios, la saga de acción liderada por Sylvester Stallone tiene lugar cuando entra en escena Chuck Norris para ayudarlos. El actor interpreta brevemente a Booker, un mercenario intrépido y letal apodado 'el lobo solitario', en una divertida referencia a su papel en McQuade.