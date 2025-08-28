Pedro Pascal, elegido para sustituir a Joaquin Phoenix en el romance gay de Todd Haynes

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Tras el abandono de Joaquin Phoenix a cinco días de empezar el rodaje de De Noche, la producción de la nueva película de Todd Haynes (Carol, Secretos de un escándalo) ha estado en punto muerto durante más de un año. Informaciones previas aseguran que el equipo quedó "devastado", pero ahora parece que finalmente el proyecto sigue adelante y con Pedro Pascal en negociaciones para sustituir a Phoenix.

Según The Hollywood Reporter, Pascal, al que se le ha visto recientemente en Los 4 Fantásticos, The Last of Us y Materialistas, está en el punto de mira para tomar el relevo de un Phoenix, cuya participación en De Noche iba más allá del papel protagonista, pues trabajó activamente en la historia junto a Haynes y el escritor Jon Raymond.

El reemplazo resulta especialmente llamativo porque Pedro Pascal y Joaquin Phoenix acaban de compartir cartel en Eddington, lo nuevo de Ari Aster (Hereditary, Midsommar) que se estrena en cines españoles el 12 de septiembre. Se desconoce si en privado ambos intérpretes han hablado sobre la situación de De Noche, pero Phoenix no ha comentado de forma pública los motivos de su salida a última hora.

Tras la marcha de Phoenix, el rodaje se canceló a menos de una semana de empezar y el título quedó paralizado hasta encontrar un relevo. Un año después, las nuevas noticias señalan que el proyecto retoma su curso y que Danny Ramirez (Capitán América: Brave New World) continúa vinculado al mismo como coprotagonista.

De Noche es un romance gay ambientado en los años 30 que sigue a un policía corrupto de Los Ángeles que huye a México con su amante. Haynes concibió el filme con un tono abiertamente sexual, explícito y con una intensidad emocional cercana al melodrama clásico que el director ha explorado anteriormente.

El rodaje está previsto que empiece a principios de 2026 en Guadalajara, México. Falta la confirmación oficial del reparto y la fecha de estreno, pero todo indica que De Noche ha salido del limbo en el que quedó tras la salida de Phoenix.