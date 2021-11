Pedro Almodóvar quiere dirigir una película de Batgirl: "Pero tendría que hacerlo a mi manera"

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Pedro Almodóvar no le cierra la puerta al cine de superhéroes. El cineasta manchego ha revelado estar interesado en dirigir una adaptación cinematográfica de una de las superheroínas más emblemáticas de DC, Batgirl. Eso sí, el realizador lo haría desde su punto de vista, ese singular estilo que caracteriza su cine.

Ha sido dentro del AFI Fest, donde el ganador del Oscar por 'Todo sobre mi madre' y 'Hable con ella' está promocionando 'Madres paralelas', donde el realizador ha sorprendido a los asistentes revelando que no le importaría traer su mirada de autor al cine de superhéroes. "Me gustaría hacer algo con Batgirl, pero tendría que hacerlo a mi manera", declaró, según recogió Variey.

Todo un cambio de parecer, pues Almodóvar, anteriormente, cargó duramente contra el cine de superhéroes, tachándolo de tener protagonistas "castrados" y sin sexualidad. "Hay muchas, muchas películas sobre superhéroes. Y la sexualidad no existe para ello. Están capados. Tienen un sexo desconocido, la aventura es lo primordial. En el cine independiente hay más sexualidad. ¡El ser humano tiene tanta! Tengo la sensación de que, en Europa, en España, tengo mucha mayor libertad creativa que si trabajase en Estados Unidos", declaró a Vulture en 2019.

JANE CAMPION ODIA EL CINE DE SUPERHÉROES

Un cambio de opinión que no es compartido con Jane Campion. La cineasta neozelandesa estaba también en el AFI Fest, promocionando 'El poder del perro', y fue muy rotunda en su respuesta: "De hecho, las odio [las películas de superhéroes]".

"Estoy muy segura al afirmar que nunca haré nada de eso. Son tan ruidosas y ridículas. A veces, te ríes bien, pero no sé qué tienen las capas o ver a un adulto en mallas. Siento que debe venir de la pantomima", señaló en el mismo medio estadounidense.

Se une así a comentarios recientes como los de Ridley Scott. El director de 'El último duelo' y 'La Casa Gucci' cargó duramente contra el cine de superhéroes. "Los guiones de estas películas no valen una mierda", señaló en una entrevista para Deadline, aunque alabó el trabajo de Joaquin Phoenix en 'Joker', por la que obtuvo el Oscar.

Son varios los cineastas de prestigio que han hablado negativamente sobre el cine de superhéroes. Uno de ellos fue Denis Villeneuve, quien en plena promoción de 'Dune' consideró que "había demasiadas películas de Marvel que no son más que un corta y pega de otras". Otros que han expresado su opinión contraria al género son David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu, Ken Loach y Martin Scorsese.

Precisamente, el director de 'El lobo de Wall Street' fue el que abrió la caja de Pandora, pues criticó las producciones de Marvel cuando estas llegaron a su punto más álgido de popularidad, con el estreno de 'Vengadores: Endgame', que logró desbancar temporalmente a 'Avatar' como la cinta más taquillera de la historia.

En plena promoción de 'El irlandés', Scorsese declaró que no consideraba cine a las producciones de Marvel, tachando a sus películas como "parques temáticos". Tras una dura ola de críticas en redes sociales, salió en su defensa Francis Ford Coppola, el cual apoyó a su colega. "Martin fue demasiado bueno diciendo que eso no es cine. No dijo que es despreciable, que es lo que pienso yo", manifestó.

LA PELÍCULA DE BATGIRL YA TIENE DIRECTORES

Mientras tanto, después de no pocos traspiés, parece la adaptación cinematográfica de 'Batgirl' ha ido cogiendo forma este último año. Tras estar varios años en el tintero de Warner y DC, su desarrollo comenzó en marzo de 2017, cuando se anunció que Joss Whedon estaba en conversaciones para escribir, dirigir y producir una película protagonizada por Barbara Gordon.

La producción comenzó en 2018, pero se paralizó poco tiempo después. El director de 'Los Vengadores' y 'Liga de la Justicia' salió del proyecto y en abril de ese mismo año, Warner eligió a Christina Hodson, guionista de 'Aves de presa', para hacerse cargo del libreto.

Aunque Warner y DC tenían en mente contar con una directora; en mayo de este 2021, se anunció que Adil El Arbi y Bilall Fallah ('Black', 'Bad Boys for Life') serían los realizadores de la cinta, que será una producción exclusiva de HBO Max y que Leslie Grace será la encargada de meterse en la piel de la hija del comisario Gordon. Su estreno está previsto para 2022 o 2023.