De Los Pecadores a un especial por el Mes del Orgullo LGTBIQ+: Todos los estrenos de Rakuten TV en junio

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Rakuten TV ha presentado las novedades que se añadirán a su catálogo en junio. Entre ellas se encuentran algunos de los últimos estrenos cinematográficos como Los Pecadores y Destino final: Lazos de Sangre. Además, con motivo de la celebración del mes del Orgullo LGTBIQ+, la plataforma preparará un especial que incluirá películas como Desconocidos, Call Me By Your Name o 20.000 especies de abejas.

Cabe recordar que el servicio TVoD de Rakuten TV ofrece los últimos estrenos cinematográficos de compra o alquiler con la máxima calidad de audio y video. Por su parte, el servicio AVoD incluye cuenta con más de 10.000 títulos disponibles bajo demanda, con películas, documentales y series de Hollywood y estudios locales, así como el catálogo con contenido original y exclusivo. El servicio FAST cuenta con una amplia oferta de más de 500 canales exclusivos.

LOS PECADORES - TVoD

El 3 de junio llegará Los pecadores, la cinta de Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan. Para muchos, se trata de "la mejor película de 2025", un original alegato a favor de la cultura afroamericana que va más allá de ser un film de terror y vampiros.

NORBERT - TVoD

El 5 de junio llegará a Rakuten TV Norbert, la cinta de animación de José Corral Llorente (Down by Love). La película sigue a Norbert, un espía inutil de una nación gris. Su gobierno aspira a conquistar la colorada región próxima y el protagonista se convetirá en una pieza clave.

AMATEUR - TVoD

Será el 10 de junio cuando aterrice Amateur, la película de acción protagonizada por Rami Malek. Dirigida por James Hawes, la película sigue a un introvertido decodificador de la CIA que tras la muerte de su esposa en un atentado decide vengarse por su cuenta.

BROKE - TVoD

También el 10 de junio se estrenará Broke. La cinta dirigida y escrita por Carlyle Eubank y protagonizada por Dennis Quaid y Wyatt Russell, sigue a un jinete rodeo que queda atrapado en una tormenta de nieve y tendrá que luchar por su supervivencia.

SATURDAY NIGHT - TVoD

El 13 de junio llegará Saturday Night. La película ahonda en los inicios de uno de los programas de humos más populares del mundo y que ha cumplido medio siglo este 2025.

YO NO SOY ESA - TVoD

El 19 de junio llegará a Rakuten TV Yo no soy esa. La película protagonizada por Verónica Echegui, Silma López y Adam Jezierski narra la historia de una adolescente que despierta tras veinte años de coma y que tendrá que adaptarse a un mundo completamente nuevo.

THE MONKEY - TVoD

Será el 21 de junio cuando llegue a catálogo The Monkey. Dirigida por Osgood Perkins, la adaptación de la novela de Stpethen King sigue os atroces crímenes que tienen lugar en presencia de un macabro mono de juguete.

UNTIL DAWN - TVoD

El 24 de junio se estrenará Until Dawn. La sangrienta película es una adaptación cinematográfica del videojuego de terror homónimo de Sony PlayStation protagonizada por Ella Rubin.

DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE - TVoD

El 30 de junio se estrenará Destino final: Lazos de Sangre, la sexta entrega de la popular saga de terror. Dirigida por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, y protagonizada por Kaitlyn Santa Juana y Teo Briones, la cinta resenta a un nuevo grupo de personajes que se ven inexorablemente acechados por la Parca. presenta a un nuevo grupo de personajes que se ven inexorablemente acechados por la Parca.

LEE MILLER - TVoD

El 27 de junio llegará Lee Miller. La pelicula, producida y protagonizada por Kate Winslet descubre la vida de la singular vida la modelo y fotoperiodista de Vogue que cubrió los horrores de la segunda guerra mundial.

ESPECIAL MES DEL ORGULLO

El especial numerosos títulos de temática LGTBQ+ como Desconocidos, la película protagonizada por Paul Mescal y Andrew Scott o Call Me By Your Name, que supuso la primera nominación al Oscar para Timothée Chalamet. También se añadirá al catálogo 20.000 especies de abejas, la película dirigida por Estibaliz Urresola Solaguren que se alzó con el Oso de plata para su protagonista, Sofía Otero.

Dentro del servicio AvOD se incluirán títulos como Juegos de mujer, Phillip Morris ¡Te quiero!, Dumplin, Un hombre soltero, Stonewall, Freeheld, un amor incondicional, The Party, Tránsito y felicidad, Cowboys, Madame, Heartstone: Corazones de Piedra o We All Play.

A los canales del servicio FAST se añadirán Revry y Revry News mientras que al servicio de TVod llegarán títulos como Queer, La Ballena o Bohemian Rhapsody.