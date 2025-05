El final de Destino final 6: Lazos de sangre: ¿Por qué muere ((SPOILER))?

MADRID, 17 May. (CulturaOcio) -

Destino final 6: Lazos de sangre ya ha llegado a los cines, resucitando la popular saga de terror casi 15 años después de su última entrega. Siguiendo la icónica premisa, la cinta presenta a un nuevo grupo de personajes que se ven inexorablemente acechados por la Parca. Y aunque las muertes en el filme están aseguradas, hay algunas en particular que conviene explicar teniendo en cuenta las actualizadas reglas de la franquicia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desafiando la clásica estructura de Destino final, la premonición inicial de Lazos de sangre está ambientada en el pasado y no la sufre el personaje principal. Así, la película comienza con la inauguración del Skyview en 1968 y una mujer llamada Iris salvando a cientos de personas tras tener una visión de su inminente colapso, solo para revelar que se trata del sueño de una adolescente muchos años después, que reconoce en Iris a su abuela materna.

Acosada por las pesadillas, la joven, Stefani, va en busca de su abuela pese a los avisos del resto de su familia, que le aseguran que está loca y puede ser peligrosa. Iris, que ha vivido años aislada, le explica entonces a su nieta que, después de su premonición, todos los supervivientes del Skyview comenzaron a morir y no solo ellos, sino también los descendientes que pudieran haber tenido después de eso, ya que eran vidas que nunca deberían haber existido.

Según se revela, la Muerte no solo persigue a los supervivientes de la tragedia, acabando con ellos en el orden en que deberían haber muerto en primer lugar, sino que, antes de pasar al siguiente objetivo, acaba con los hijos del anterior, del mayor al pequeño. De esta manera, Stefani deduce que, en su familia, el primero en morir será su tío, seguido de sus primos Erik, Julia y Bobby, luego su madre y luego ella misma, acabando con su hermano Charlie.

Tras una pequeña confusión, según la cual el primo mayor no es el primero en morir ya que, aunque nadie lo sabía, no era descendiente directo de Iris, sino fruto de una aventura, el orden parece ir cumpliéndose. Al enterarse de que un tal William Bludworth encontró a una persona que había conseguido romper el ciclo, la familia acude a verle en busca de consejo y este les explica que solo podrán salvarse o bien matando a alguien (y quedándose por tanto con sus años de vida) o bien muriendo.

Optando por probar la segunda vía, Erik idea un plan por el que su hermano se provoque una reacción alérgica mortal, seguro de que los médicos podrán traerle de vuelta, ya lejos de todo peligro. No obstante, ambos acaban muriendo y cuando Charlie se cuestiona el por qué, la explicación que ofrece la cinta es el carácter vengativo de la Muerte, a quien no le gusta ser engañada y puede deshacerse de aquellos que la contrarían demasiado, aunque no fuesen parte de su lista negra inicial.

EL DESTINO DE STEFANI Y CHARLIE

En los compases finales de Destino final: Lazos de sangre, parece que Stefani y Charlie consiguen lo que no pudieron lograr sus primos, romper el ciclo con la supuesta muerte de uno de ellos. Así, Charlie reanima a su hermana después de que esta aparentemente haya perecido ahogada y ambos regresan a casa, creyéndose completamente seguros.

En la última escena, la familia se prepara para el baile de graduación de Charlie y van a buscar a la pareja de este. No obstante, el padre de la chica en cuestión, un médico, felicita al personaje de Teo Briones por la hazaña de salvar a su hermana pero le explica que técnicamente no la revivió y que solo estaba inconsciente. En ese momento, Charlie y Stefani se percatan de su error, figurándose que la Muerte aún los persigue, pero demasiado tarde, ya que un tren descarrilado hace que acaben aplastados por unos troncos.