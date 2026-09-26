Paul Walter Hauser explica el misterioso pin que llevó al estreno de Resident Evil y su conexión con Epstein - CONTACTO

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Paul Walter Hauser, que protagoniza la nueva adaptación de Resident Evil junto a Austin Abrams, Zach Cherry y Kali Reis, entre otros, acudió el estreno de la cinta (que llega a los cines este 18 de septiembre) con un misterioso pin con coordenadas. Al ser preguntado al respecto, el actor explicó su significado y su conexión con Jeffrey Epstein.

Según indicó el intérprete en declaraciones a Variety, las coordenadas del pin se corresponden con la ubicación de un rancho (en concreto, el Rancho Zorro, en Nuevo México, donde algunas de las denunciantes de Epstein declararon haber sufrido abusos sexuales), del que solo se limitó a decir que "en su momento fue propiedad de Jeffrey Epstein". "Está envuelto en misterio, y luego, al parecer, una iglesia lo compró, lo cual me parece aún más desconcertante", añadió.

"Resident Evil" star Paul Walter Hauser explains his pin's connection to Jeffrey Epstein and why he's always "stirring s--t up." pic.twitter.com/gg8NWSJZ8V — Variety (@Variety) September 17, 2026

El ganador de un Emmy y un Globo de Oro por Encerrado con el diablo explicó que quería "llamar la atención sobre las personas malvadas que actúan a escondidas y a las que conviene hacerles una pequeña búsqueda en Google".

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PAUL WALTER HAUSER LLAMA LA ATENCIÓN SOBRE EPSTEIN

Cabe decir que esta no es la primera vez que Hauser se pronuncia sobre el conocido delincuente sexual, y es que el pasado mes de febrero publicó un largo mensaje en redes sociales en relación a los archivos de Epstein.

"Habéis alzado la voz en defensa de una gran variedad de causas, todas ellas dignas de atención, aunque algunas más graves que otras", escribió, dirigiéndose a sus "queridos amigos de Hollywood".

"En estos momentos, los expedientes de Epstein que se han hecho públicos implican a abogados, políticos y miembros de nuestros medios de comunicación del mundo del espectáculo en los peores delitos que uno pueda imaginar: la esclavitud, la violación, la tortura... de niños y adolescentes. Con detalles y alusiones que van desde asesinatos rituales hasta el canibalismo", señaló el actor. "¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde están ahora vuestras voces y vuestros hashtags? ¿Teméis perder el trabajo? ¿La muerte?", cuestionó.