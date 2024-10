Paul Schrader solo aguantó 10 minutos de Joker 2: "Es un musical muy malo"

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Joker: Folie à Deux ha sido un fracaso de taquilla, pero, además, la película de Todd Phillips tampoco ha convencido a la crítica y la mayoría de reviews que ha cosechado han sido negativas. Paul Schrader, guionista de Yakuza, Taxi Driver o Toro Salvaje, también se ha sumado a la lista de detractores del filme, y en una reciente entrevista ha confesado que incluso abandonó la sala y no pudo terminar de ver la secuela.

"Vi unos 10 o 15 minutos. Salí, compré algo, volví, vi otros 10 minutos. Eso fue suficiente", ha desvelado Schrader en declaraciones a Interview Magazine en las que el director de Blue Collar, American Gigoló o El contador de cartas califica la película como "un musical muy malo".

El cineasta no se ha quedado ahí, porque también ha cargado directamente contra los protagonistas, Joaquin Phoenix y Lady Gaga. "No me gustan ninguno de esos dos. No me gustan como actores. No me gustan como personajes. No me gusta nada. Quiero decir, son personas que, si vinieran a tu casa, te escabullirías por la puerta trasera", dijo Schrader.

Joker, estrenada en 2019, recaudó 1.078,7 millones de dólares en la taquilla mundial y le valió un Oscar a Phoenix. Por el contrario, su secuela sumó solamente 39,5 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y, aunque la cifra ascendió a 116,5 millones, seguía siendo un dato bastante bajo para los casi 200 millones de presupuesto del filme.

Las previsiones indican que Joker: Folie à Deux cerrará su taquilla con alrededor de 210 millones de dólares en todo el mundo, mientras que su predecesora recaudó 248,4 millones de dólares a nivel mundial después de tres días de estreno.

Al margen de sus críticas a Joker: Folie à Deux, Schrader hizo una recomendación. "La más emocionante que vi en las últimas dos semanas es My first film. Creo que esa es realmente buena", dijo sobre la cinta dirigida por Zia Anger.