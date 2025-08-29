Paramount quiere convertir el juego Call of Duty en una nueva saga cinematográfica

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

La saga de Misión Imposible, protagonizada por Tom Cruise, ha dado a Paramount Pictures enormes beneficios y un éxito sostenido en taquilla. El estudio busca ahora replicar esa fórmula y ha encontrado un nuevo hueco en el mundo de los videojuegos, y se encuentra en conversaciones para adquirir los derechos del mítico videojuego bélico Call of Duty y convertirlo en una nueva y potente franquicia cinematográfica de gran alcance.

Según Puck, Paramount está interesada en llevar a la gran pantalla la longeva saga de videojuegos multiplataforma Call of Duty, y ha emprendido una fase inicial de conversaciones para adquirir los derechos. Sin embargo, aún se desconoce si la adaptación tomará como punto de partida concretamente alguna de sus distintas y emocionantes entregas o si, llegado el caso, se tratará de una historia completamente original.

A comienzos de este 2025, el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, dio su contundente opinión sobre una posible película de Call of Duty. "El negocio de los videojuegos es exitoso por sí mismo. No necesita esta vía. No deberíamos caer en la idea de que toda franquicia necesita un juego, una película o una serie. Lo importante es el valor creativo que los medios lineales pueden aportar a nuestras sagas", afirmó en unas declaraciones recogidas por ComicBookMovie.com.

Por otro lado, el terreno de los videojuegos no le es desconocido a Paramount. La compañía ya ha llevado al querido y veloz erizo azul de Sega, Sonic, a la gran pantalla en tres vibrantes películas y dos filmes de Tomb Raider a comienzos de los 2000 con Angelina Jolie en el papel de la intrépida Lara Croft.

Desarrollada principalmente por Infinity Ward, Treyarch y Sledgehammer Games, la franquicia de Call of Duty arrancó en 2003, concebido como un juego de disparos en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial y enfocado principalmente en campañas militares de corte realista.

Su éxito entre los usuarios derivó en dos entregas más, lanzadas en 2005 y 2006, respectivamente. No obstante, la siguiente, Call of Duty: Modern Warfare, lanzada en 2007, marcó un punto de inflexión al trasladar la acción a la actualidad de entonces.

Su modo multijugador fue revolucionario para jugar online, y World at War introdujo el ahora ya inolvidable modo zombis. Posteriormente le seguirían Black Ops, Ghosts, Advanced Warfare, Infinite Warfare y otros muchos. Más tarde la saga recuperaría su espíritu inicial -deudor del Medal of Honor- ambientando su trama de nuevo en la Segunda Guerra Mundial hasta el esperado reinicio de Modern Warfare en 2011.