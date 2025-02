MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Gene Hackman, de 95 años, ha sido encontrado muerto junto a su mujer, Betsy Arakawa, en su casa de la localidad de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (Estados Unidos). Por el momento se desconocen las causas de los fallecimientos, pero, tal como informado el sheriff del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, no se aprecian indicios inmediatos de que se haya cometido un delito.

Hackman, ganador de dos premios Oscar y nominado en otras tres ocasiones, tiene una notable filmografía en la que destacan títulos como Sin perdón, Bonnie y Clyde, Arde Mississippi, Superman, French Connection o La conversación. Una trayectoria en la que el actor ha trabajado a las órdenes de grandes cineastas como Clint Eastwood, William Friedkin, Francis Ford Coppola, Wes Anderson o Mel Brooks.

Sin embargo, la estrella rechazó varios papeles que fueron a parar a otros actores y que pasaron a la historia del cine. Estos son algunos de los más icónicos:

RANDALL P. MCMURPHY - ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO (1975)

Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, ganó cinco premios Oscar, incluyendo el galardón a mejor actor para Jack Nicholson. Se llevó la estatuilla gracias al papel de Randall P. McMurphy, otro de los roles icónicos que Hackman descartó.

ROY NEARY - ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE (1977)

Gene Hackman nunca trabajó a las órdenes de Steven Spielberg, pero estuvo a punto de hacerlo en Encuentros en la tercera fase. El director quería que interpretara a Roy Neary, pero no consideró que la cinta de ciencia ficción valiera la pena, y finalmente el rol fue a parar a Richard Dreyfuss.

CORONEL KILGORE - APOCALYPSE NOW (1979)

Gene Hackman trabajó con Francis Ford Coppola en La conversación y Legítima defensa, de John Grisham, pero estuvo a punto de volver a colaborar con el director en Apocalypse Now. Le propusieron encarnar al coronel Kilgore, aunque finalmente asumió el papel Robert Duvall. "La situación de Apocalypse Now fue más delicada porque tengo mucho respeto por Francis Ford Coppola como director, pero él quería que trabajara para ganar puntos, lo cual no creo que deba hacer", declaró a Chicago Tribune, dando a entender que el sueldo no era lo suficientemente alto.

CALVIN JARRETT - GENTE CORRIENTE (1980)

El dinero también fue el motivo por el que Hackman no participó en Gente corriente de Robert Redford. Podría haber dado vida a Calvin Jarrett, rol que interpretó Donald Sutherland, pero, en palabras de Hackman, "no llegamos a un acuerdo sobre... ¿Cómo puedo expresarlo? La compensación".

PAUL SHEDON - MISERY (1990)

La novela de Stephen King Misery dio el salto a la gran pantalla en 1990 bajo la dirección de Rob Reiner. James Caan se metió en la piel del protagonista, Paul Shedon, un papel que previamente fue rechazado por Hackman.

JACK CRAWFORD - EL SILENCIO DE LOS CORDEROS (1991)

Jonathan Demme es el realizador de El silencio de los corderos, cinta protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins. Scott Glenn interpretó a Jack Crawford, el agente encargado de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, un rol que Hackman aparentemente rechazó por el contenido violento del guion.

SAM GERARD - EL FUGITIVO (1993)

Dirigida por Andrew Davis, El fugitivo contó con Tommy Lee Jones en el rol de Sam Gerard. Hackman no aceptó el papel, que le valió un Oscar a mejor actor de reparto a su compañero de profesión.

ELLIS REDDING - CADENA PERPETUA (1994)

Frank Darabont dirigió Cadena perpetua, que llegó a los cines en 1994. El realizador declaró a Vanity Fair que para el papel de Ellis Redding pensó "en algunos de mis actores favoritos de todos los tiempos, como Gene Hackman y Robert Duvall", pero "por una razón u otra, no estaban disponibles". Finalmente fichó a Morgan Freeman, que fue candidato al Oscar.