Al Pacino y Richard Gere despiden a Diane Keaton: "Era pura energía, encanto, fuerza y ternura"

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Diane Keaton falleció el sábado 11 de octubre a los 79 años a causa de una neumonía, tal y como informó su familia en un reciente comunicado. Al Pacino, con quien trabajó en El padrino, y Richard Gere, con el que protagonizó la comedia Sí, quiero... o no, han roto su silencio sobre la muerte de la actriz.

"Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de Diane Keaton. Al enterarme de la noticia me quedé conmocionado", afirmó en declaraciones a Deadline Pacino, que compartió planos con Keaton en la saga El padrino, donde interpretó a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone. "Diane fue mi compañera, mi amiga, alguien que me dio felicidad y que, en más de una ocasión, influyó en el rumbo de mi vida", añadió el actor.

"Aunque han pasado más de treinta años desde que estuvimos juntos, los recuerdos siguen muy presentes y con su adiós han regresado con una fuerza que resulta tanto dolorosa como conmovedora. En pantalla, tenía una presencia magnética: era pura energía, encanto, fuerza y ternura. La interpretación era para ella un arte, aunque solo una de las muchas formas en que expresaba su imaginación y creatividad. La gente la añorará, pero, sobre todo, la recordará. Dejó una huella imborrable", aseguró Pacino.

A las emotivas declaraciones del protagonista de Scarface (El precio del poder), quien además mantuvo un romance con Keaton, se suman las de Richard Gere. "Lógicamente pienso en ella ahora. También hicimos una película hace unos años. Hacía mucho tiempo que no la veía", aseguró a Today el oscarizado actor, que protagonizó junto a Keaton Buscando al señor Goodbar, estrenada en 1977.

"Esa fue una película difícil, de ese tipo de cine crudo y sexual. Y ella era bastante tímida y nerviosa. Yo también lo era. Era mi segunda película. Y de alguna manera nos cuidábamos mutuamente, superando juntos esas escenas físicas tan exigentes", expresó Gere.

"Pero recuerdo lo dulce y amable que era, y lo auténtica que se mostraba. Creo que cualquiera que haya trabajado con ella piensa: 'Esta es una persona de verdad'", sentenció el actor, que más de cuatro décadas después volvería a coincidir con Keaton en Sí, quiero... o no, estrenada en 2023.

Gere y Pacino se suman así a otras muchas personalidades de Hollywood como Robert De Niro, Francis Ford Coppola, Bette Midler o Woody Allen, cuyo papel a las órdenes del director y antigua pareja en Annie Hall le valió el Oscar a la mejor actriz en 1978, quienes también le dedicaron un sentido tributo.