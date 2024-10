Oasis invalidará más de 50.000 entradas para sus conciertos compradas en reventa

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Oasis, la banda de los hermanos Gallagher anunció su gira por Reino Unido el pasado agosto, un tour para el que salieron 1,4 millones de entradas a la venta. En cuestión de horas, los tickets se agotaron y miles de ellos aparecieron en webs de reventa a mayor precio. Para luchar contra esta práctica, se ha anunciado que más de 50.000 serán invalidadas.

Los promotores de la banda, Live Nation y SJM, declararon a BBC File que cancelarán más de 50.000 entradas para las fechas de la banda en Reino Unido que aparecieron en plataformas de reventa secundarias. Cuando salieron a la venta las entradas para la gira, solo se podían comprar entradas por su valor a través de Ticketmaster o su socio de reventa, Twickets.

Los promotores de la banda afirmaron que esta medida se tomó para combatir la inflación de precios y evitar la reventa de entradas. Live Nation y SJM explicaron a la BBC que el 4% de las entradas terminaron en sitios de reventa, es decir, cerca de 50.000. Debido al incumplimiento de los términos y condiciones establecidos, se invalidarán dichas entradas.

Según Ticketmaster, las entradas canceladas fueron compradas utilizando técnicas prohibidas, como el uso de múltiples identidades para la compra y la utilización de VPNs o varias tarjetas de crédito para adquirir los tickets. que señaló que que solo el día que se pusieron a la venta los boletos para la gira de Oasis bloqueó 250 millones de acciones sospechosas.

"Estos términos y condiciones se implementaron con éxito para tomar medidas contra las compañías secundarias de venta de entradas que revenden para obtener grandes ganancias. Solo el 4% de las entradas terminaron en sitios de reventa. En algunas giras importantes, hasta el 20% de las entradas aparecen a través de las principales plataformas secundarias no autorizadas. Todas las partes involucradas en la gira continúan instando a los fans a no comprar entradas en sitios web no autorizados, ya que algunos de ellos pueden ser fraudulentos y otros están sujetos a cancelación", advirtió Ticketmaster.

La girá será un auténtico evento que llevará a la banda a dar, en principio, solo 19 conciertos en diversas ciudades de Reino Unido e Irlanda. Pero ante la gran demanda, los hermanos Noel y Liam Gallagher anunciaron que ampliarían el tour, convirtiéndolo en una gira mundial que también llevaría el Oasis Live'25 World Tour a Estados Unidos, América Latina y Australia. Las entradas para los nuevos shows también se agotaron en cuestión de pocas horas.