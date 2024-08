Oasis confirma su regreso con una gira de 14 conciertos en 2025

Archivo - Liam Gallagher sang during Oasis' ''Cigarette's and Alcohol''

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Recientemente, Liam y Noel Gallagher disparaban las especulaciones sobre el regreso de Oasis adelantando un importante anuncio para este martes 27 de agosto. Y tal y como se esperaba, los hermanos han revelado que el grupo volverá a tocar unido en una gira de 14 días por Reino Unido e Irlanda en el verano de 2025.

"Ya está, esto está pasando", reza la publicación de X (antes Twitter) a través de la cual la banda ha dado a conocer las fechas de sus conciertos. Así, entre el 4 de julio y el 17 de agosto de 2025, Oasis se subirá de nuevo a los escenarios en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Las entradas, cuyo precio aún se desconoce, saldrán a la venta este sábado 31 de agosto a las 9:00 horas en Reino Unido, es decir, a las 10:00 horas en España.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

De momento, y según recoge el comunicado de prensa, la publicación solo hace referencia a la "etapa nacional" de la gira, pero "hay planes en marcha" para que llegue al resto de Europa más adelante. Por otro lado, Oasis no actuará como cabeza de cartel en Glastonbury, tal y como se había especulado. Tampoco hay indicios de que la reunión de la banda signifique la grabación de nuevos temas.

Formado en 1991, Oasis saltó a la fama con éxitos como 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger', 'Champagne Supernova', 'Stop Crying Your Heart Out', 'Supersonic' o 'D'You Know What I Mean?', llegando a convertirse en una de las bandas más importantes de la historia de la música británica. El grupo se disolvió en 2009 tras los continuos y airados desencuentros de los hermanos Liam y Noel Gallagher, que emprendieron sus carreras en solitario. Desde entonces, los fans han esperado ansiosamente una reunión que al fin se va a hacer realidad.

"No ha habido un gran momento revelador que haya encendido la llama del reencuentro, sino la constatación gradual de que ha llegado el momento", señalaba el comunicado de prensa, tal y como recoge The Guardian. "Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado", expresaba por su parte la banda en un comunicado conjunto.