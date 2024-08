Preventa de entradas para los conciertos de Oasis, el regreso de los Gallagher

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Después de semanas de especulación, Liam y Noel Gallagher han confirmado el regreso de su banda, Oasis, para una nueva gira tras 15 años separados. El grupo de Manchester realizará un tour en Irlanda y Reino Unido compuesto de 14 conciertos. Y aunque la venta general de entradas para estos shows arrancará este sábado 31 de agosto, los fans más acérrimos e impacientes ya pueden registrarse para la preventa de entradas que tendrá lugar este viernes 30 de agosto. Sin embargo, para poder acceder, hay que cumplir una serie de requisitos.

Por el momento, Oasis solo realizará conciertos en Reino Unido e Irlanda. El 4 y 5 de julio la banda británica comenzarán su gira en el Principality Stadium de Cardiff. Seguidamente, los días 11, 12, 19 y 20 de julio los Gallagher actuarán en casa, en el Heaton Park de Manchester.

El 25 y 26 de julio y el 2 y 3 de agosto, los hermanos viajarán a Wembley, en Londres, para ofrecer cuatro de sus catorce conciertos. El Murrayfield Stadium de Edimburgo acogerá el tour Oasis Live 25 los días 8 y 9 de agosto. Finalmente, la reunión de Oasis finalizará en el Croke Park de Dublín, con dos conciertos, uno el día 16 de agosto y otro el 17 de agosto.

Los hermanos Gallagher han afirmado que estas son las únicas fechas europeas de su tour, aunque no se descarta que, si agotan entradas en todas ellas, decidan añadir más conciertos en las ciudades seleccionadas. Sin embargo, la gira de Oasis es descrita como una "gira mundial", lo que podría significar que la banda añada nuevas fechas en otros países saltando a América.

🚨REGISTER FOR THE UK & IRELAND 2025 TOUR PRE-SALE BALLOT🚨

A ticket pre-sale will be held on Friday 30th August, ahead of Saturday’s general sale.

To ensure the maximum number of fans have a fair opportunity to access tickets, applicants will be selected for the pre-sale via a… pic.twitter.com/spP24NemBV