Oasis: Don't Look Back in Anger ya tiene fecha de estreno en Disney+ - DISNEY+

MADRID 28, (CulturaOcio)

Oasis: Don't Look Back In Anger, el documental sobre la gira de reunión de la banda británica, aterriza en Disney+ apenas un mes después de su estreno en cines. La cinta protagonizada por los hermanos Gallagher y dirigida por el creador de Peaky Blinders Steven Knight, llegará a la plataforma el 9 de octubre.

La producción se ha consolidado como el documental más taquillero del año en Reino Unido e Irlanda, y ha recaudado más de 11 millones de dólares en la taquilla global. "Hemos visto cómo el documental ha conectado con audiencias de todo el mundo, celebrando el poder de Oasis y de la música a través de esta emotiva y evocadora historia de reencuentro.", señala Angela Jain, directora de contenidos de Disney+ EMEA.

Además, su llegada al streaming incluirá contenido inédito nunca visto hasta ahora, con material adicional de la entrevista conjunta entre Liam y Noel Gallagher, así como interpretaciones completas de Wonderwall y Slide Away. También los temas D'You Know What I Mean? y Half The World Away, junto a los conciertos Oasis: Live by the Sea y Blur: Park Live.

Oasis: Don't Look Back In Anger ha sido creado por el guionista, productor y director Steven Knight (Peaky Blinders, A Thousand Blows), nominado a los premios BAFTA y Oscar, y está dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (Shut Up and Play the Hits, Meet Me in the Bathroom).

Los productores son Sam Bridger (Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now, Meet Me in the Bathroom) y Guy Heeley (Peaky Blinders: The Immortal Man). Además, el largometraje cuenta con los mezcladores de sonido ganadores de un Oscar James Mather (Top Gun: Maverick) y Tarn Willers (La zona de interés).

"La película relata el acontecimiento musical de 2025, capturando tanto la experiencia de la banda como la de sus seguidores en todo el mundo. Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al detrás de cámaras y a los conciertos, además de las primeras entrevistas conjuntas con Noel y Liam en más de 20 años", reza la sinopsis oficial.