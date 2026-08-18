Los Gallagher exorcizan sus demonios familiares en el tráiler de Oasis: Don't Look Back In Anger - DISNEY

MADRID 18, (CulturaOcio)

Oasis: Don't Look Back In Anger, el documental sobre la gira de reunión de la banda británica, se estrenará en cines el 11 de septiembre y llegará a Disney+ a finales de año. La cinta ha lanzado un nuevo tráiler con imágenes delante y detrás de los escenarios en el tour mundial que llevó al grupo a reunirse tras años de separación por la tensa relación entre los hermanos Gallagher.

El adelanto muestra el regreso de "Oasis, la banda más grande del mundo. Tan populares como los Beatles". Tras años de disputas entre los dos líderes del grupo, los hermanos Liam y Noel Gallagher el grupo se disolvió en 2009. A finales de agosto de 2024 el grupo confirmó su reunión "para una serie de conciertos". Finalmente, el Oasis Live '25, contó con 41 shows que arrancaron el 4 de julio de 2025 en Cardiff (Gales) y concluyó el 23 de noviembre de 2025 en São Paulo, Brasil.

Mientras muestra imágenes del grupo durante los ensayos y en algunos de sus mutitudinarios conciertos, y de sus cientos de miles de fans absolutamente entregdos, el tráiler profundiza en una ruptura que "no fue aceptable", y en el rechazo mutuo que los Gallager experimentaban para no "volver a vivir esa tensión". "Siento que exorcizo los demonios, que saco toda la furia", confiesan.

"Todos dijimos cosas que no sentíamos. Así es cuando echas de menos a alguien", aseguran al final del avance para dejar claro que con esos conciertos podrían tener la oportunidad de "cambiar el relato del grupo".

"La película relata el acontecimiento musical de 2025, capturando tanto la experiencia de la banda como la de sus seguidores en todo el mundo. Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al detrás de cámaras y a los conciertos, además de las primeras entrevistas conjuntas con Noel y Liam en más de 20 años", reza la sinopsis de la producción.

Oasis: Don't Look Back In Anger ha sido creado por el guionista, productor y director Steven Knight (Peaky Blinders, A Thousand Blows), nominado a los premios BAFTA y Oscar, y está dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (Shut Up and Play the Hits, Meet Me in the Bathroom).

Los productores son Sam Bridger (Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now, Meet Me in the Bathroom) y Guy Heeley (Peaky Blinders: The Immortal Man). Además, el largometraje cuenta con los mezcladores de sonido ganadores de un Oscar James Mather (Top Gun: Maverick) y Tarn Willers (La zona de interés).