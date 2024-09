Nuevo vistazo a Scarlett Johansson en Jurassic World 4: Rebirth

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Jurassic World: Rebirth, cuarta entrega de la saga, llegará a los cines el 2 de julio de 2025. Universal Pictures lanzó el pasado agosto las primeras imágenes oficiales de la cinta, pero desde el set continúan llegando vistazos a la producción, que contará con Scarlett Johansson en el papel de Zora Bennett.

La cuenta de X @UnBoxPHD ha publicado varias imágenes del rodaje en las que aparece la actriz, cuyo personaje ha sido descrito como "una experta en operaciones encubiertas que intenta asegurar el material genético de los dinosaurios, pero termina varada con una familia en una isla que guarda un secreto que se ha ocultado a la humanidad durante décadas".

EXCLUSIVE:



Scarlett Johansson filming Jurassic World Rebirth. pic.twitter.com/jxnlJD9UVt — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) September 10, 2024

Scarlett Johansson filming Jurassic World Rebirth at University of Greenwich. pic.twitter.com/2WHBsqMrMX — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) September 10, 2024

EXCLUSIVE FIRST LOOK:



Scarlett Johansson on Jurassic World Rebirth Set. pic.twitter.com/OQFpAS4lQL — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) September 10, 2024

Rupert Friend next to Scarlett Johansson?



The guy behind Scarlett Johansson, I believe is Rupert Friend.



Jurassic World Rebirth. pic.twitter.com/f2kQea5q9g — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) September 10, 2024

@UnBoxPHD también ha compartido fotografías de Jonathan Bailey en el set. Apenas se conocen detalles sobre el personaje del actor, pero se cree que interpreta a un paleontólogo.

Ooops!



Jonathan Bailey 👀



Jurassic World Rebirth. pic.twitter.com/ZZ4lhZIz1c — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) September 10, 2024

Jonathan Bailey completes his look as a Paleontologist with the ID Badge.



Jurassic World Rebirth Filming at University of Greenwich. pic.twitter.com/63Uc728LPI — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) September 10, 2024

Según la sinopsis, Jurassic World: Rebirth seguirá a un intrépido equipo de científicos en una carrera para extraer muestras del ADN de los tres dinosaurios más descomunales por tierra, mar y aire, ya que contienen la clave de un fármaco de efectos asombrosos para salvar vidas humanas.

El filme, ambientado cinco años después de los eventos de Jurassic World Dominion, ha sido definido como "una visión completamente nueva, que lanza una nueva era jurásica, siguiendo a tres adultos y tres adolescentes que se quedan atrapados en la isla".

Gareth Edwards dirige la película a partir de un guion escrito por David Koepp. El reparto también cuenta con Manuel Garcia-Rulfo, Rupert Friend, Luna Blaise y David Iacono.

En una entrevista con Comicbook.com, Johansson confesó que participar en la popular franquicia era un sueño hecho realidad. "He estado tratando de entrar en esta franquicia de cualquier forma posible durante más de 10 años", admitió. "Pensé: '¡Moriré en los primeros cinco minutos! ¡Me puede comer cualquier cosa!'. Haré cualquier cosa por ello. El hecho de que haya sucedido de esta manera, en este momento, es realmente increíble. No lo puedo creer", añadió. "El guion es increíble", dejó caer la intérprete.

Bailey también mostró su entusiasmo por el proyecto en The Tonight Show. "Es alucinante y brillante. Recuerdo haber ido a ver Jurassic Park con mi familia. Es historia", afirmó el actor de Los Bridgerton.