MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Jurassic World 4 tiene previsto su estreno en cines para el 2 de julio de 2025. El rodaje de la cinta comenzó a mitad de junio de este año, con las tomas de Tailandia finalizadas y el inicio de la grabación en Malta a punto de comenzar. Además de estas buenas noticias, la cinta protagonizada por Scarlett Johansson ya cuenta con un título oficial.

Según el insider de Hollywood Daniel Ritchman, la cuarta parte de la franquicia de Jurassic World, dirigida por Gareth Edwards (Godzilla, Star Wars: Rogue One, The Creator), se titulará Jurassic World: Rebirth. Y es que Universal ya habría registrado la marca de esta nueva cinta bajo este nombre. Por ello, el reportero ha explicado en su cuenta de Patreon que próximamente la compañía anunciará el título de manera oficial.

🚨 We may finally have our title for the NEXT Jurassic World movie. ‘JURASSIC WORLD: REBIRTH’ has been trademarked multiple times 🚨



Universal are set to announce the title of ‘Jurassic 7’ soon 🦖 pic.twitter.com/lq80uBa7gA