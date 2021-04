El nuevo tráiler de Viuda Negra divide a los fans de Marvel: “Si no es una historia de amor gay, no la quiero”

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

Disney ha lanzado un nuevo tráiler de Viuda Negra (Black Widow) para recordar a los fans que la película protagonizada por Scarlett Johansson sigue viva, y finalmente llegará de forma simutánea a los cines y a Disney+ a través de su Acceso Premium con coste adicional el próximo 9 de julio tras más de un año de retraso. Sin embargo, el nuevo adelanto ha dividido a los fans, que tras una larga espera no tienen del todo claro que la película vaya a ser lo que tanto tiempo llevan esperando.

La pandemia de coronavirus obligó a Marvel a cambiar todo su calendario de estrenos, incluyendo las series de Disney+. Eso significa que ficciones como Bruja Escarlata y Visión o Falcon y el Soldado de Invierno se han acabado estrenando antes que la película de Viuda Negra, dando comienzo a la Fase 4 del UCM con la vista puesta en el futuro, y no en el pasado como la cinta, una precuela de los eventos de Infinity War.

Los detalles de la trama no son muchos, aunque ha trascendido que la cinta explorará el pasado de Natasha Romanoff y su entrenamiento hasta convertirse en Viuda Negra, así como sus oscuros secretos en los tiempos previos a ser una Vengadora.

Dada su temática de espionaje, y su acción clásica con armas y escenas de lucha, algunos fans ya la comparan con Falcon y el Soldado de Invierno, resaltando las secuencias de acción y los efectos especiales, que alcanzarán el nivel de otras producciones como Thor: Ragnarok, Capitán América: El Soldado de Invierno o Black Panther.

i feel like the #BlackWidow movie has the potential of being at the same level as ca:tws, thor ragnarok and black panther in terms of script, fight scenes and effects. — natalia ✪ (@marvelsfalcon) April 3, 2021

Por lo general, las críticas han sido bastante positivas para la película conforme han ido publicándose los adelantos. Pero algunos aspectos no terminan de cuajar entre algunos fans, como el villano Taskmaster, al que un tuitero compara con "un malo de los Power Rangers", mientras que otros admiran el diseño de su armadura y sus habilidades sobrehumanas.

They got Taskmaster out here looking like a gawd damn power ranger villain. 🤦🏾‍♂️ You don’t deserve this. 😭#BlackWidow https://t.co/qZ3NEVbNYK pic.twitter.com/X6u9bH5eXU — Zel Moore (@VIBEZ_419) April 3, 2021

why is no one talking abt how cool taskmaster is pic.twitter.com/gqpVSLr4bk — tris ᱬ (@thollandswt) April 3, 2021

"He visto el tráiler de Viuda Negra y tengo preguntas. ¿Qué están Narrando? ¿No está muerta? Nat sufre del tópico de 'hiciste tantas cosas malas que la única forma de enmendarlas es morir', además de los tópicos feministas. Si no es una historia de amor gay, no la quiero", asegura otro tuitero enfadado con el argumento y el tono de la película.

I watched the #BlackWidow trailer and have thoughts.



Why is she narrating, isn't she dead?



Nat suffers from the whole "you did so many bad things the only way to make amends is die" trope in ADDITION to the female fridge trope.



If this isn't a gay love story I don't want it. — My name is Baron Falcon vonWinter Carter (@mokelly1066) April 3, 2021

Por lo general, opiniones dividas con éste nuevo tráiler, con fans que agradecen que se explore la infancia de Natasha, otros que lamentan no poder volver a ver a los Vengadores juntos y algunos que opinan que la película llega "unos 6 u 8 años tarde".

they put these scenes in the trailer just to remind us that we will never see them together again 💔

#BlackWidow pic.twitter.com/H6GnHvQ67i — aurs ‎⎊ ceo of tom holland (@starkerwitch) April 3, 2021

marvel finally going to explore natasha’s childhood backstory #BlackWidow pic.twitter.com/QWW0EMQuth — zach (@civiiswar) April 3, 2021