La nueva Toy Story será una precuela sobre Buzz Lightyear con Chris Evans

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

¿Quién fue realmente Buzz Lightyear? ¿Fue real el personaje inspiró el héroe espacial que se convirtió en uno de los juguetes favoritos de Andy? A esas preguntas responderá Lightyear, la nueva película de Pixar centrada en el universo de Toy Story que llegará a los cines en junio de 2022.

Un filme que, según anunció Disney en su presentación de contenidos para sus inversores, será una suerte de precuela de la saga Toy Story que relatará "la historia definitiva del Buzz Lightyear original".

Un proyecto sorprendente para el que la Casa del Ratón ha reclutado a Chris Evans, el actor que ha interpretado a Steve Rogers/Capitán América en las películas del Universo Cinematográfico Marvel y que será el encargado de poner voz al protagonista del filme.

Here’s a first look of the young test pilot that became the Space Ranger we all know him to be today. Lightyear launches into theaters June 17, 2022. pic.twitter.com/HPPH2oJ3kY