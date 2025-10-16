Primer póster de Toy Story 5 con Woody y Buzz Lightyear

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Toy Story 5 tiene previsto su estreno el 19 de junio de 2026, siete años después del lanzamiento de su anterior entrega, que llegaba a los cines en 2019. Ya se ha revelado que, en su nueva aventura, los juguetes deberán enfrentarse a un temible enemigo que promete robarles toda la atención de los niños... la tecnología. Ahora, Pixar ha revelado un póster de la cinta mostrando un nuevo vistazo de los dos personajes más icónicos de la franquicia.

Ha sido en su página web oficial donde el estudio ha publicado un sencillo cartel del filme. En la imagen en cuestión aparecen el logo de la película y, a ambos lados de este, Woody y Buzz Lightyear. En el extremo derecho se indica además la fecha de estreno.

En esencia, los dos personajes muestran el mismo aspecto que en anteriores entregas, Woody con su característico atuendo de vaquero y Buzz con su traje espacial. No obstante, el astronauta luce un importante nuevo complemento, la placa de sheriff que en Toy Story 4 recibía Jessie.

New image for Toy Story 5. pic.twitter.com/FTLlFNYnqw — The Disney Beat 🎃 (@DisneyBeat101) October 15, 2025

Aunque al final de Toy Story 4 Woody decidía dejar a su dueña e irse a vivir con Bo Peep, es de esperar que el vaquero se reúna con sus viejos amigos en la nueva cinta. Y es que, según recoge ScreenRant, Jessie buscará la ayuda de Woody cuando la amenaza de la tecnología irrumpa en sus vidas en la forma de la tablet de Bonnie, Lily Pad.

Dirigida por Andrew Stanton y McKenna Harris, y producida por Jessica Choi, la quinta entrega de la franquicia de Pixar contará con el regreso de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack como las voces de Woody, Buzz y Jessie, respectivamente. Ernie Hudson tomará el relevo del fallecido Carl Weathers como Combat Carl.