¿Por Qué La Canción De Encanto No Se Habla De Bruno No Está Nominada En Los Oscar 2022? - DISNEY

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

Aunque 'Encanto' ha sido una de las grandes triunfadoras en las nominaciones a los Oscar, aspira a tres galardones (mejor música, mejor canción original y mejor película de animación), los fans están muy decepcionados de que 'No se habla de Bruno' no esté entre las candidatas. Pero, ¿qué ha pasado para que la Academia de Hollywood haya ignorado el gran fenómeno musical de los últimos meses que alcanzado el número uno en las listas de éxitos?

'No se habla de Bruno' ('We Don't Talk About Bruno', en inglés) se ha convertido un fenómeno que, literalmente, ni la propia Disney vio venir. El tema ha logrado coronar la lista Billboard Hot 100 y se ha convertido en la segunda canción procedente de una película de animación de Disney que lo consigue, solo lo había logrado 'Un mundo ideal (A Whole New World)' de 'Aladdin' en 1993.

Y ahí está la clave, ha sido un éxito que su propio estudio no pronosticó, lo que ha significado que no la tuvieran en cuenta a la hora de seleccionar los posibles temas de 'Encanto' que podrían optar al Oscar y Disney se decantó por 'Dos oruguitas', el cual ha logrado colocarse entre las cinco nominadas.

"Nadie podría haber previsto el éxito de la banda sonora y, mucho menos, que iba a ser ['No se habla de Bruno'] la que estallará [de éxito]", declaró su compositor, Lin-Manuel Miranda, en una entrevista en Elvis Duran Show. "Cuando envías una canción para su consideración, siempre pienso que no es cuestión de enviar la que va a ganar o no, sino de aquella que simboliza el espíritu del filme en sí", argumentó.

"Por eso, 'Dos oruguitas', fue la elegida, es la historia fundamental [de 'Encanto']", añadió. El tema, cantado por el colombiano Sebastián Yatra, puede escucharse en la secuencia de analepsis, en la que se narra el trágico pasado de la matriarca del clan Madrigal, la abuela Alma, y en cómo tuvo que sacar adelante sola a su familia tras presenciar el asesinato de su esposo, Pedro.

Canción tremendamente simbólica para la película, pues hace también una metáfora sobre el proceso de crecimiento de dos orugas que se convierten en crisálidas y luego en mariposas en busca de un porvenir juntas, 'Dos oruguitas' competirá con 'Be Alive', de 'El método Williams'; 'Down to Joy', de 'Belfast'; 'No Time to Die', de 'Sin tiempo para morir', y 'Somehow You Do', de '4 días', por hacerse con el Oscar a la mejor canción original, que se dará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.