Quentin Tarantino volverá a protagonizar una película 30 años después de Abierto hasta el amanecer

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

A lo largo de los años, el legendario cineasta Quentin Tarantino ha hecho cameos en la mayoría de sus propias películas y ha contado con breves apariciones en otras ficciones. Ahora, el realizador volverá a sacar a relucir su faceta interpretativa en el que será su primer papel protagonista desde Abierto hasta el amanecer, filme de Robert Rodríguez estrenado hace casi tres décadas, en 1996 y en el que Tarantino compartió pantalla con George Clooney.

Según revela Deadline, Tarantino protagonizará Only What We Carry junto a Simon Pegg, Sofia Boutella, Charlotte Gainsbourg, Liam Hellmann y la cantante estadounidense Lizzy McAlpine. La cinta, dirigida por Jamie Adams (She Is Love, Turn Up the Sun!) ha terminado de rodarse recientemente, en Deauville, Francia, y se espera que llegue a los cines en algún punto de 2026.

Descrita como "una reflexión sobre el amor, la pérdida y el valiente coraje que se necesita para seguir adelante", la película sigue a Julian Johns (Pegg), "un instructor que en su día fue formidable y cuya antigua alumna, Charlotte Levant (Boutella), regresa a casa para enfrentarse a los fantasmas de su pasado".

"A ellos se unen John Percy (Tarantino), un viejo amigo de Julian cuya repentina llegada desata verdades largamente ocultas; Josephine Chabrol (Gainsbourg), la protectora hermana de Charlotte; Vincent (Hellmann), un inquieto artista atrapado entre el amor y la lealtad, y Jacqueline (McAlpine), una joven aspirante a bailarina cuya presencia obliga a todos a enfrentarse al peso de lo que han dejado atrás", continúa la sinopsis.

"Siempre ha sido mi sueño rodar una película al estilo de Eric Rohmer en Normandía, un sueño que incluía colaborar con un reparto y un equipo internacional excepcional. Al parecer, al aprovechar las libertades del cine independiente, ese sueño se ha hecho realidad. Estaré eternamente agradecido al reparto y al equipo de Only What We Carry por este momento", expresó Adams.

En cuanto a la elección de Tarantino, una fuente aseguró al medio estadounidense que "le ofrecieron el papel a través de su agente porque era perfecto para él". El último papel de Tarantino data de 2024, cuando apareció en Lío en Broadway (2014), penúltimo largometraje de Peter Bogdanovich que contaba con un reparto encabezado por wen Wilson, Imogen Poots, Jennifer Aniston o Will Forte

Aparte de su papel en Only What We Carry, y a la espera de ver cuál es su décima y presumamente última película como director, en el horizonte del cineasta incluye The Adventures of Cliff Booth, película que firma y produce pero cuya dirección corre a cargo de David Fincher. Protagonizada por Brad Pitt, que vuelve a encarnar a su personaje de Érase una vez en... Hollywood, está previsto que la cinta se estrene el próximo año.