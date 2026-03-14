Archivo - De Javier Bardem y Nicole Kidman a Pedro Pascal y Sigourney Weaver: Todos los presentadores de los Oscar 2026 - CLEMENS NIEHAUS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Este domingo 15 de marzo se celebra la 98.ª edición de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El evento volverá a contar con Conan O'Brien como maestro de ceremonias y, como cada año, un nutrido grupo de actores y actrices, que ya ha sido anunciado en su totalidad, subirá al escenario a lo largo de la velada para presentar los galardones.

Ya se había dado a conocer que, siguiendo la tradición, los ganadores en las categorías de interpretación del año pasado serían los encargados de entregar la estatuilla a sus sucesores. Así, Mikey Madison dará el premio a mejor actriz; Adrien Brody, el de mejor actor; Zoe Saldaña, el de mejor actriz de reparto y Kieran Culkin, el de mejor actor de reparto.

Se sabía también que antiguos ganadores del Oscar como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Javier Bardem y Gwyneth Paltrow o nominados en pasadas ediciones como Demi Moore o Paul Mescal presentarían otras categorías.

Ahora, se ha dado a conocer el resto de los nombres que componen la lista de presentadores de los Oscar 2026, incluyendo nominados de esta edición como Rose Byrne (nominada a mejor actriz de reparto), Delroy Lindo (que opta al premio a mejor actor de reparto) o Wagner Moura (que compite por el galardón a mejor actor).

Meet your final slate of presenters for the 98th #Oscars.



The biggest moments are still to come — tune in LIVE Sunday, March 15, at 7e/4p on ABC and Hulu to see it all unfold. #OnlyAtTheOscars pic.twitter.com/dw5Yl37VLI — The Academy (@TheAcademy) March 11, 2026

LISTA COMPLETA DE LOS PRESENTADORES DE LOS OSCAR 2026

Rose Byrne

Nicole Kidman

Jimmy Kimmel

Delroy Lindo

Ewan McGregor

Wagner Moura

Pedro Pascal

Bill Pullman

Lewis Pullman

Channing Tatum

Sigourney Weaver

Will Arnett

Priyanka Chopra Jonas

Robert Downey Jr.

Anne Hathaway

Paul Mescal

Gwyneth Paltrow

Javier Bardem

Chris Evans

Chase Infiniti

Demi Moore

Kumail Nanjiani

Maya Rudolph

Adrien Brody

Kieran Culkin

Mikey Madison

Zoë Saldaña