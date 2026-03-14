Archivo - De Javier Bardem y Nicole Kidman a Pedro Pascal y Sigourney Weaver: Todos los presentadores de los Oscar 2026 - CLEMENS NIEHAUS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -
Este domingo 15 de marzo se celebra la 98.ª edición de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El evento volverá a contar con Conan O'Brien como maestro de ceremonias y, como cada año, un nutrido grupo de actores y actrices, que ya ha sido anunciado en su totalidad, subirá al escenario a lo largo de la velada para presentar los galardones.
Ya se había dado a conocer que, siguiendo la tradición, los ganadores en las categorías de interpretación del año pasado serían los encargados de entregar la estatuilla a sus sucesores. Así, Mikey Madison dará el premio a mejor actriz; Adrien Brody, el de mejor actor; Zoe Saldaña, el de mejor actriz de reparto y Kieran Culkin, el de mejor actor de reparto.
Se sabía también que antiguos ganadores del Oscar como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Javier Bardem y Gwyneth Paltrow o nominados en pasadas ediciones como Demi Moore o Paul Mescal presentarían otras categorías.
Ahora, se ha dado a conocer el resto de los nombres que componen la lista de presentadores de los Oscar 2026, incluyendo nominados de esta edición como Rose Byrne (nominada a mejor actriz de reparto), Delroy Lindo (que opta al premio a mejor actor de reparto) o Wagner Moura (que compite por el galardón a mejor actor).
LISTA COMPLETA DE LOS PRESENTADORES DE LOS OSCAR 2026
Rose Byrne
Nicole Kidman
Jimmy Kimmel
Delroy Lindo
Ewan McGregor
Wagner Moura
Pedro Pascal
Bill Pullman
Lewis Pullman
Channing Tatum
Sigourney Weaver
Will Arnett
Priyanka Chopra Jonas
Robert Downey Jr.
Anne Hathaway
Paul Mescal
Gwyneth Paltrow
Javier Bardem
Chris Evans
Chase Infiniti
Demi Moore
Kumail Nanjiani
Maya Rudolph
Adrien Brody
Kieran Culkin
Mikey Madison
Zoë Saldaña