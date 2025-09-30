Nicole Kidman y Keith Urban se separan casi 20 años de matrimonio

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Nicole Kidman y Keith Urban, una de las parejas más populares de Hollywood durante casi dos décadas, se han separado tras 19 años de matrimonio. Según informa TMZ, la actriz de títulos como Moulin Rouge y Eyes Wide Shut y el cantante de música country "llevan viviendo separados desde comienzos del verano", aunque todavía no consta que hayan iniciado trámites de divorcio.

El medio estadounidense asegura que la decisión no ha sido mutua y que la intérprete ganadora del Oscar por Las horas "no quería la separación y ha intentado salvar el matrimonio", pero que Urban "se ha mudado de la casa familiar a una vivienda propia en Nashville" y Kidman se ha quedado con las dos hijas que tiene en común con el músico. La pareja no se ha pronunciado públicamente al respecto, pero publicaciones punteras como Variety y The Hollywood Reporter confirman la separación.

No hay registros públicos de apariciones conjuntas desde mayo de 2025, cuando el matrimonio acudió a los Premios de la Academia de la Música Country, ceremonia donde Urban fue reconocido con la Triple Corona. El artista musical compartió entonces una publicación en Instagram con la actriz tras asistir al evento, a la que un mes después se le sumó un post de Kidman en la misma red social deseándole un feliz aniversario a Urban con una foto en blanco y negro.

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/DLVlJ3OTJJu/?hl=en

Kidman, de 58 años, y Urban, de 57, se conocieron en enero de 2005 en el acto G'Day USA de Los Ángeles, una gala que da visibilidad a la cultura australiana, oficializaron su compromiso al poco tiempo y se casaron en Sydney en junio de 2006. Desde entonces, han sido una de las parejas más visibles en las alfombras rojas y galas de la industria del entretenimiento: presencia habitual en los Oscar, apariciones en la Met Gala, en los Premios de la Academia de la Música Country y un continuo apoyo recíproco en las carreras profesionales de cada uno.

En abril de 2024, cuando Nicole Kidman recibió el American Film Institute Achievement Award, Urban subió al escenario para dedicarle un discurso, un ejemplo reciente de una vida profesional compartida que los convirtió en rostros recurrentes de los grandes eventos culturales. Tienen dos hijas en común, Sunday Rose y Faith Margaret, de 17 y 14 años, respectivamente. Kidman es también madre de Isabella y Connor, adoptados durante su matrimonio anterior con Tom Cruise.