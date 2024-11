Nicole Kidman: "Quiero rodar con Martin Scorsese, si hace una película con mujeres"

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Nicole Kidman ha trabajado con directores de la talla Stanley Kubrick, David Fincher, Jane Campion, Lars von Trier, Stephen Daldry, Yorgos Lanthimos o Alejandro Amenábar, entre otros. En una reciente entrevista, la actriz ha revelado con qué realizadores le gustaría rodar en el futuro, aprovechando para mandar un mensaje a un icónico cineasta.

"Siempre he dicho que quiero trabajar con Martin Scorsese... si hace una película con mujeres", contestó la intérprete. Scorsese es conocido sobre todo por películas con protagonistas masculinos, como Toro salvaje o Uno de los nuestros, aunque también ha dirigido a estrellas femeninas como Sharon Stone, Lorraine Bracco, Juliette Lewis o Margot Robbie, pero siempre en papeles secundarios.

En 2019, El irlandés fue muy criticada debido a que Anna Paquin solo decía siete palabras en pantalla. Entonces, Scorsese se pronunció sobre la supuesta falta de personajes femeninos en sus películas: "Si la historia no lo requiere, es una pérdida de tiempo para todos". De hecho, su última película, Los Asesinos de la Luna, supuso una nominación al Oscar para Lily Gladstone, protagonista del filme junto a Leonardo DiCaprio.

Además, Kidman dijo que también le gustaría trabajar a las órdenes de Kathryn Bigelow, Spike Jones, Michael Haneke o Paul Thomas Anderson. "Y hay una gran cantidad de nuevos directores prometedores; hay muchísimos y siempre estoy abierta al descubrimiento de gente nueva", aseguró.

"Alcanzo una relación estrecha con la mayoría de los directores con los que trabajo. Avanzo muy rápido. Soy muy abierta, por eso tengo que tener cuidado al elegir", confesó la intérprete. "El 99% de las veces es realmente la mejor manera de abordar cualquier cosa. Pero sí, estoy tratando de apoyar a todas estas mujeres de diferentes edades, en diferentes etapas de sus carreras, apoyarlas y decir: 'Estoy aquí, estoy a tu disposición y estoy lista'", reivindicó.

"Si me siento libre y segura con una persona, entonces puedo darlo todo. Pero tengo que sentir el abrazo alrededor del proyecto y de mí, eso permite la expresión. Gran parte de lo que ofreces es profundamente personal", confesó Kidman sobre su forma de trabajar en el set.

La actriz tiene pendiente el estreno de Babygirl, un thriller erótico que llegará a los cines en enero del próximo año, pondrá voz a la reina Ellsmere en la película de animación Hechizados y ha terminado ya el rodaje de Welcome To Holland, un thriller sobre una pareja que protagoniza junto a Gael García Bernal. En su agenda también están la miniserie sobre una dective forense de seis capítulos titulada Scarpetta para Prime Video, la tercera temporada de Big Little Lies y y está a punto de rodar Margo's Got Money Troubles, otra serie para Apple TV+ junto a Elle Fanning.