Nicolas Cage, Michael Sheen y Jordi Mollá protagonizarán el thriller C. L. A. Y. - FOX/WONDERFILM/COLUMBIA PICTURES

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

Nicolas Cage, Michael Sheen, Jordi Mollà, Emilio Sakraya y Adrian Topol protagonizarán C.L.A.Y., un thriller psicológico de corte tecnológico escrito, dirigido y producido por Simon Afram.

"C.L.A.Y. trata sobre la identidad, el sentido de pertenencia y el extraordinario poder que el mundo digital puede ejercer sobre nuestras vidas reales. En el fondo, es una historia profundamente humana sobre personas que buscan un sentido a sus vidas en un mundo en el que, tras una pantalla, casi todo es posible", explicó Afram a Deadline. "Quería crear una película que te atrape, que se mantenga impredecible y que te siga acompañando mucho después de que termine", añadió.

La cinta que marcará el debut de Afram como director reunirá a varios de los principales integrantes del reparto de Fortitude, cinta ambientada en la Segunda Guerra Mundial que el propio Afram escribió y produjo para el director Simon West (Contrarreloj). No obstante, el elenco adicional de C.L.A.Y., cuyo rodaje está previsto para noviembre en Londres, aún está pendiente de completarse.

HACKERS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES

El filme, según reza su premisa, sigue a "un brillante prodigio de la informática, invisible para la sociedad, que encuentra un propósito y un lugar al que pertenecer cuando se adentra en C.L.A.Y. (Clowns Laughing At You), un colectivo clandestino de hackers cuyos audaces golpes convierten la provocación digital en consecuencias en el mundo real.

A medida que aumenta la notoriedad del grupo, sus acciones atraen la atención de los servicios de inteligencia, organizaciones criminales y hackers rivales".

Edward Kahl, Reza Roohi y Topol ejercen junto a Afram como productores de C.L.A.Y. Bianca Goodloe, David Scaramanga y Daniel Haido son los productores ejecutivos de la película.