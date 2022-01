Nicolas Cage declara que ya es oficialmente "gótico" tras prepararse para Drácula

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque Nicolas Cage huye de etiquetas como actor, lo cierto es que parece ser un profesional de método. En su preparación para convertirse en el Conde Drácula en la película 'Renfield', en la que compartirá protagonismo con Nicholas Hoult y Awkwafina, el artista ha revelado que ahora tiene un cuervo como mascota, lo que le ha dado una apariencia totalmente gótica.

En una entrevista para Los Angeles Times, Cage comentó que, para él, su trabajo consiste en "encontrar algo de verdad dentro [del personaje] y luego proyectarla para que otros la entiendan". En el caso de Drácula, parece que eso ha incluido contar con un cuervo como mascota, al que ha llamado Hoogan.

"Los cuervos son muy inteligentes. Y me gusta su apariencia, me dan un aspecto a lo Edgar Allan Poe", declaró el actor, a lo que añadió que esto le ha definitivamente como "gótico". "Me gusta el elemento gótico. Sin duda, lo soy", confesó el actor de 'Besos de vampiro', donde ya coqueteó con una chupasangres.

Nicolas Cage también comentó que se inspiró en otras películas de terror para prepararse para ser Drácula, como 'Maligno', de James Wan. "Él y la actriz [Annabelle Wallis] crearon esta coreografía que fue aterradora", explicó, citando que "la clave es el movimiento para ser verdaderamente aterrador". También comentó que desea tener "la manera de deslizarse y de moverse" de Sadako, la protagonista de 'The Ring'.

El proyecto apunta ser una comedia de terror, está dirigida por Chris McKay y cuenta con Ryan Ridley ('Rick y Morty') como responsable del guion. Se supone que la intención estará ambientada en la actualidad y narra la historia del sirviente y secuaz del vampiro en un manicomio.

En la misma entrevista, Cage comentó por qué no le gusta ya definirse como actor, a pesar de tener un Oscar por 'Leaving Las Vegas'. "Es una palabra que no me gusta: actuar. Suena pedante, pretenciosa, como si por decir 'actor' estuviera cometiendo un engaño. Actuar se ha vuelto como mentir, parece que estoy diciendo un embuste. Si eres un gran actor, eres un gran mentiroso", zanjó.