¿John Travolta y Nicolas Cage en Cara a cara 2?

Nicolas Cage y John Travolta se consagraron como estrellas del cine de acción durante los 90. Especialmente recordado es el título que reunió a estas dos superestrellas, Cara a cara (Face Off). Y según nuevas informaciones ambos protagonizarán su desde hace ya bastante tiempo rumoreada secuela con Adam Wingard en lugar de John Woo como director.

Cara a cara fue la película con la que Woo saltó al estrellato en Hollywood. Desde entonces, son muchos quienes llevan aguardando una segunda entrega que enfrente de nuevo al agente del FBI, Sean Archer, el personaje de John Travolta, con el tan desfasado como implacable criminal, Castor Troy, a quien puso rostro Nick Cage.

En 2021 se dio a conocer que esta esperada secuela, se había puesto al fin en marcha con Wingard al frente del proyecto. Es más, tras asegurar anteriormente que su trama guardaría estrecha relación con la cinta de Woo, el director de Godzilla y King Kong: El nuevo imperio reveló el pasado mes de marzo, que la producción del filme se había visto retrasado debido a la huelga de guionistas de Hollywood.

Pese a que todavía se desconocen muchos detalles sobre la cinta, según ha comentado Daniel Ritchman en su cuenta de Patreon, Travolta se unirá a Cage en la secuela de Cara a cara. Sin embargo, dado que Castor Troy moría brutalmente en la primera película, no está claro cómo regresará el violento genio criminal en esta entrega.

