Netflix seguirá estrenando las películas de Warner en cines si cierra su compra

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

Los rumores sobre la posible compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix son constantes desde hace ya varios días. Y según las últimas informaciones, en la presunta oferta del servicio de streaming figura el compromiso de que la compañía de la "ene" roja seguiría estrenando en cines las películas del estudio presidido por David Zaslav.

Según le han revelado fuentes cercanas a la negociación a Bloomberg, Netflix mantendría vigente el acuerdo contractual de Warner Bros. para estrenar sus filmes en la gran pantalla si llega a formalizarse la adquisición. Hasta ahora, salvo contadas excepciones para cumplir con los requistos de elegibilidad para los premios cinematográficos, como ha sucedido con el lanzamiento limitado de la película de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, o en su momento con La sociedad de la nieve de Bayona, Netflix no estrenaba sus propias producciones en salas sino directamente en streaming para sus suscriptores.

La información también destaca que la industria hollywoodiense teme que un acuerdo entre Warner y Netflix provoque la desaparición de otro importante estudio y, con ello, reduzca significativamente la oferta de películas en los cines, especialmente porque Ted Sarandos, CEO de la compañía, tachó en una entrevista con Time en abril de anticuada la idea de acudir a las salas de cine para ver una película.

El pasado mes de junio, Warner Bros. Discovery anunció que planeaba una reestructuración de la compañía en dos divisiones: una centrada en el negocio de la televisión por cable y una segunda focalizada en el streaming y los estudios. A finales de octubre comunicó que se encontraba a la venta.

La junta directiva de Warner Bros. Discovery está revisando las ofertas de compra que ha recibido. La compañía indicó que estudiará propuestas en las que la división de Warner Bros., incluyendo HBO Max y sus estudios, se venda por separado de Discovery Global, que se centra en la televisión. Además de Netflix, entre las interesadas se encuentran Paramount Skydance, adquirida en agosto por el cineasta David Ellison, y Comcast, propietaria a través de su subsidiaria NBCUniversal de, entre otras cadenas de televisión como SyFy y NBC, los estudios de animación DreamWorks, así como de Universal Pictures.