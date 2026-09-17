Netflix reiventa el cuento de Cenicienta en Hermanastras, que ya tiene tráiler y fecha de estreno

Lilith roba la varita mágica y transforma la clásica historia de Cenicienta en el vibrante tráiler de Hermanastras - NETFLIX

MADRID 17, (CulturaOcio)

Hermanastras, la película de animación dirigida por Alyce Tzue (Soar) y John Ripa (Raya y el último dragón), aterriza en Netflix el 20 de noviembre. Para calentar motores, la plataforma ha lanzado un tráiler que reinventa el cuento clásico de Cenicienta relatando la historia desde la perspectiva de una de las hermanastras.

El avance comienza con una voz en off que narra las primeras líneas del cuento clásico. Sin embargo, una de las hermanastras, Lilith, rompe la cuarta pared y anuncia que los espectadores "merecen saber la auténtica historia". "Hay príncipes y zapatos de cristal y bailes", añade. Pero, según la protagonista, hay mucho más que descubrir, como "venganza, persecuciones a toda velocidad"... y un "trol guapísimo".

Tras robarle la varita al hada madrina, haber convertido a su hermana Margot en rana y huir del baile en una carroza de calabaza, Cenicienta y Lilith, iniciarán una loca aventura para arreglar el desastre provocado en la que múltiples villanos y obstáculos les impedirán cumplir su objetivo. El avance promete un auténtico caos y, de hecho, concluye con el mítico zapato de cristal hecho añicos.

"¿Crees que conoces a las 'malvadas' hermanastras de Cenicienta? ¡Pues puede que no! Harta de vivir a la sombra de Cenicienta, Lilith roba la varita mágica del hada madrina y se apropia del baile real con su hermana Margot. ¿El resultado? Desbarata la historia de Cenicienta tal como la conocemos y condena al reino al gobierno tiránico de Priscilla, una pérfida intrigante que irrumpe en la escena y se apodera del trono. Ahora Lilith debe unir fuerzas con Cenicienta para combatir a trols moteros, zafarse de esbirros perversos y escapar del bosque encantado en una misión heroica para salvar el reino y, lo que es más importante, su relación", reza la sinopsis del filme.

Hermanastras está protagonizada por las voces de Ali Wong (Bronca) como Lilith, Amanda Seyfried (Mamma Mia!) como Cenicienta, Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes) como Margot, Nikki Glaser (Y de repente tú) como Priscilla, Bette Midler (El retorno de las brujas) como el hada madrina, Daniel Radcliffe (Harry Potter y la piedra filosofal), Young Mazino (Bronca), Peter Dinklage (Tres anuncios en las afueras) y Damian Priest (WWE SmackDown).

Dirigida por Tzue y Ripa, la cinta cuenta con un guión de Ava Tramer, James Madejski, Jen Chuck, Dana Schwartz y Felicia Ho. Los productores son Amy Poehler, Jane Hartwell, Kim Lessing. Poehler y Lessing produciendo para Paper Kite Productions. Mientras que la música es original de Kris Bowers.